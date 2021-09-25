Богатые и обворованные.

Есть такое понятие «энергетическая бедность». Это явление, когда люди тратят на тепло и горячую воду больше 10 процентов своего дохода и не могут прогреть свое жилье до комфортной температуры свыше 18 градусов. По этому критерию практически все пенсионеры на Украине относятся к этой категории. Отопление скромной квартиры зимой стоит больше минимальной пенсии, которую получают 40 процентов пенсионеров. И это уже не энергетическая бедность, а энергетическая нищета.

Я разговариваю со своей знакомой на Украине, и радуюсь, что в Москве включили отопление 14 сентября, а она отвечает, что надеется на включение отопления не раньше ноября, а мечтает, чтобы это произошло еще позже – настолько неподъемны становятся счета на коммуналку с отоплением.

Очень любят украинские «патриоты» указывать на то, что Украина – бедная энергетикой страна, и что, дескать, России повезло, что здесь есть нефть и газ.

Но всех взорвало интервью исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера , который на голубом глазу признал, что себестоимость одного кубометра газа, добытого на Украине, составляет 1 (одну!!) гривну. (35 долларов за 1000 кубов)

А население платит по 7 гривен, и это без доставки! И Ватерландер уверяет, что это очень щедро по отношению к населению, ведь в Европе платят втрое дороже.

Конечно, ничего удивительного в этой цифре нет. Ахтырка или Шебелинка – это не Самотлор, и не Уренгой. Обжитая территория с очень развитой инфраструктурой, хорошим климатом, высокой плотностью дорог и наличием трудовых ресурсов. Никаких вахт, никакого северного завоза, никаких вертолетных сообщений. И расстояние до потребителей – не тысячи километров по северным болотам и вечной мерзлоте.

Ага, скажут, так не хватит же своего газа.

Но это в Советской Украине расходовали более 70 млрд кубов газа в год, а независимая Украина, приговорившая свою промышленность, сегодня потребляет не более 30 млрд кубов, из которых сама добывает около 20 млрд.

А население вместе с коммунальным отоплением потребляет как раз около 14 млрд, что соответствует добыче Нафтогаза. (Остальной газ добывают частники типа ДТЭК Ахметова или знаменитая BURIZMA)

Но государственная корпорация Нафтогаз обворовывает свое население тарифами, потому что Украина – типичная колониальная страна. Управление якобы государственными корпорациями ведется под присмотром так называемых «наглядовых рад» (наблюдательных советов), в которых всем рулят иностранные надсмотрщики, поставленные хозяевами колоний.

Такие, как Коблев, а потом Витренко, внимательно следят, чтобы население Украины исправно платило подушевой налог на энергию в виде огромных тарифов, в то время, как вся прибыль с гигантской разницы в цене уплывает на Запад.

А что творится с тарифами на электроэнергию? Более половины всей электроэнергии производят АЭС, построенные в Союзе (за исключением одного блока , достроенного на Хмельницкой АЭС).

Фактически, Украина получила в подарок энергетические мощности на сумму нынешних 80-100 млрд. долларов, и благодаря этому щедрому наследству один квт.ч , полученный от АЭС, обходится в 0.7 гривны, а Энергоатом вынужден продавать половину всей произведенной энергии по 0.15 гривны.

А население платит по 1.68 !! И подается, как огромная благотворительность снижение до 1.44 при условии потребления не больше 250 квт в месяц. Попробуйте уложиться в этот норматив при полном отсутствии горячего водоснабжения в большинстве городов.

Зато иностранные компании, построившие мощности никому не нужной «зеленой энергетики» стригут с Украины по 6-15 гривен за КВТ.Ч!!

И опять бедные платят богатым. Как всегда, у колонии забирают все ресурсы в обмен на бонусы продажным компрадорам.

В этом году резко выросли цены на всю продукцию, которую вывозит Украина – руду, металл, редкоземельные элементы, зерно. Украина – бедная страна?

Вся прибыль от этого уплыла, и население этого не почувствовало вовсе.. Зато за подорожавший газ будет платить каждый, и каждый будет дрожать в нетопленной квартире, боясь включить обогреватель или бойлер.

Богатая страна и обворованный народ.