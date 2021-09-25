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Московский листок

Избирательная комиссия на автобусной остановке

Опубликовано 25.09.2021 в разделе комментариев 0

Маргарита Образцова, помощник презседателя ЦК КПРФ, рассказывает, что сейчас делает партия, чтобы защитить выбор граждан от фальсификаций.



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