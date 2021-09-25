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Московский листок

Двое полицейских в Петербурге потребовали по 100 тысяч рублей моральной компенсации из-за плаката "Мусора хуже говна"

Опубликовано 25.09.2021 в разделе комментариев 0

протест полиция мусора
Двое полицейских в Петербурге потребовали по 100 тысяч рублей моральной компенсации из-за плаката "Мусора хуже говна"

В Петербурге двое полицейских подали иск о возмещении морального вреда к бывшему участнику "АгитРоссии" Павлу Иванкину. Иски сотрудников связаны с пикетом активиста, по следам которого против него возбудили уголовное дело об оскорблении силовиков (ст. 319 УК). Фраза "Мусора хуже говна", которую они увидели на плакате 19 января, причинила им "моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психическом переживании, возникшем в связи с нанесенным публичным оскорблением, не имеющим под собой никаких оснований".

Свое душевное здоровье сержант Александр Мельников Александр и старший сержант Григорий Болдырев оценили в 100 тысяч рублей каждый.

"На мой взгляд, это конечно не по-мужски с их стороны, но теперь сами напросились, пусть народ знает имена "героев", и теперь будет максимальная огласка с моей стороны. Раз они обиделись на плакат, то значит признали себя (мусором) что ж, это их выбор, а нормальные и уверенные в себе менты не обиделись, потому что знают, что это не про них", - написал активист в своём telegram-канале.

 



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