Оппозиция и гибридная война

Единороссы у власти не только потому, что фальсифицируют выборы. Но и потому, что имеют тридцать процентов реальной поддержки. Кто ж спорит, что не пятьдесят и выше. Натягивание цифр именно работа фальсификаторов. Но около тридцати, похоже на то.

И эти проценты поддерживают нынешнюю власть по простейшему раскладу. С одной стороны, навальнисты слишком чужие наподобие агентов запада – не признают присоединение Крыма, и что уже достаточно; а зюгановцы слишком знакомые наподобие старой бюрократии - и могут развалить появившийся потребительский рынок. Поэтому на оппозиционном безрыбье и путинский рак рыба. Вот и весь расчет.

Следовательно, выход только один. Нужна третья оппозиционная сила, которая будет и не чужой – и не реакционной. Которая будет и сильной по отношению к внешнему давлению, и прогрессивной внутренне.

Но тогда что тут мудрить. Разговор идет о силе, способной победить в современной и так называемой гибридной войне. Если альтернатива будет в разы патриотичнее по сравнению с деятельностью Путин-Лавров-Шойгу - то и тридцать процентов превратятся в ноль. И вот почему заголовок столь важен.

***

Но тогда надо определиться с терминами. Главная суть гибридной войны – крепость рубля. А уже все остальное от военной силы до пропаганды и кибербезопасности лишь в помощники.

К примеру, вот Кремль вбухал кучу денег в якобы национальную безопасность. А рубль бац!, и девальвировался (на 10% и выше двадцать один раз за постсоветскую историю, на 20% и выше шесть раз). Но тогда все бессмысленно! Тогда каждый трудящийся обеднел на одну пятую своей жизни. Кстати, многие россияне не понимают ужас такого положения до сих пор. А попробуйте-ка девальвировать доллар, евро или фунт на такую величину – общенациональные волнения с отставкой правительства обеспечены. Западные трудящиеся понимают, что вся экономика ограблена на одну пятую, и что хуже иного нашествия. А поэтому меньше рабочих мест на одну пятую; меньше новых семей на одну пятую; меньше детей на одну пятую; но больше смертей больных и пенсионеров на одну пятую и так далее.

А у нас дикость несусветная, и к большому сожалению. Вот укради кошелек с одной пятой зарплаты, мужик догонит и убьет. НО ТОЧНО ТАКЖЕ НАДО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕВАЛЬВАЦИИ! Девальвация – преступление против всего народа наподобие гитлеровского геноцида. Что дети не рождаются по неопределенности будущего, а живущие умирают с соответствующей депопуляцией; это абсолютно одно и то же.

И наоборот, стратегическая крепость рубля – это ПОБЕДА ВРОВЕНЬ С 1945 ГОДОМ! И не мудрено. Ни то что крупные инвесторы со всего мира, а даже отцы семейств от Африки до Канады посмотрят-посмотрят, что русский рубль стоит как вкопанный (возможны нюансы, но выигрышные по сравнению с колебаниями других валют) – и хоть свадебные сбережения для растущей дочери, хоть на машину-дом любимому сыну, хоть свои гробовые, начнет хранить и в рублях. И кранты всем врагам! Их капиталы утекают, валюты слабеют, инфляция заставляет поднимать ставку рефинансирования, кредиты уменьшаются, экономика ухудшается и далее по списку. Враги превращаются в сырьевые придатки - а страна с такой валютой в цивилизационного лидера. Говоря образно (а может быть, и буквально, посмотрим) – Красное знамя Победы взовьется не только над Рейхстагом, но и над Капитолием.

Но стоит уточнить непременно, что не надо чушь пороть насчет выгодности девальвации для экспорта. Возможны исключения раз в десять лет, но лишь подтверждающие правило. Потому что доказано давным-давно, что копейка выигрывается, а рубль проигрывается по проблемам тех же долгих научно-технических инвестиций.

А раз так, все остальное и должно работать в этом отношении. То есть, должна работать и демонстрация военной силы (а то и региональные операции ради рынка отечественных производителей); и повышение квалификации рабочей силы; и мировой имидж с качественной журналистикой; и энергетическая безопасность вкупе с информационной и так далее. И вот что такое разобраться с терминами.

***

Рубль будет стоять крепко только в случае поголовных советских республик вместо нынешних дохлых регионов. НИЧТО ДРУГОЕ НЕ ПОМОЖЕТ.

Потому что путинский бардак начинается уже с самого начала в виде так называемой государственной монополизации («Ростех», «Росатом», «Роснефть», «Газпром» и иже с ними). И вроде бы некоторые «левые» удивятся таким словам. Да в любом учебнике политэкономии написано, что огосударствление монополий в буржуазном обществе все же шаг в направлении к социализму. Но это верно только в правильном смысле слова. То есть, если государство хотя бы дрейфует в сторону социал-демократии наподобие развитой парламентской республики. Но если государство МАХРОВО РЕАКЦИОННО в виде президентского абсолютизма – огосударствление превращается в свою противоположность, и в дичайшую вакханалию приближенной олигархии.

Такое положение в каком-то смысле даже хуже по сравнению с полностью частными корпорациями. Если те делают большие ошибки, то банкротятся; и пузыри схлопываются наподобие тех же Леман Бразерс или Мерил Линч. Но отсюда и инфляция под контролем. Никто не спорит, что это сложный процесс, и та же Дженерал Моторс была спасена наряду с другими. Но кто-то должен умереть сейчас, чтобы другой умер завтра. А вот преимущественно государственные корпорации, и не контролируемые минимумом демократии, живут постоянно в сплошной нирване. Как доходы, так себе – как убытки, так на счет государства.

Поэтому и дивиденды-капиталы утекают за границу, и налоги списываются, и инвестиции с косяками дисконтирования требуют постоянной накачки; и завязанные госбанки мало того, что спекулируют на валютной бирже, так даже за счет постоянной поддержки Центробанка; а отсюда и курс, и монопольные цены настолько наглые и скачущие, и далее по цепочке - что инфляция и девальвация неминуема.

Одним словом, получается именно неустранимый бардак, и вследствие самой природы абсолютистского режима. Обанкротить этих монстров нельзя, иначе весь режим рухнет (разве что вместе с режимом, но о чем и речь) – и заставить работать эффективно нельзя, потому что нет конкуренции, и за всем не углядишь. Антимонопольная служба в таких условиях превращается в пустое место. Кто ж будит жаловаться на Миллера с Сечиным или на Чемезова с Костиным. Это все равно что жаловаться Путину на самого Путина.

Но тогда куда уж очевиднее. Или почти все монополии надо делать частными, но с хорошей антимонопольной службой; и с формальной точки Кудрин-Навальный не так уж и не правы (с формальной!). Или государственную собственность надо делать ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ, и тогда социалисты правы. И в том и другом случае международная конкуренция может быть выиграна с крепостью рубля. А вот как насчет конкретной реальности, стоит посмотреть внимательнее.

И насчет первого варианта полно «странных» недоговоренностей. Почему президент Навальный будет лучше президента Путина?.. А черт его знает! Просто потому, что он, видите ли, хороший. Верьте мне, люди, на слово. Да, личное мужество бывшего лидера ФБК налицо; но, увы, большая политика так не работает, и потому что никаких системных преобразований не предлагается. Сколько раз заходил разговор о той же парламентской республике для базы антимонопольной деятельности, и для союза внесистемных либералов со внесистемными левыми – кстати, и с «патриотами» а-ля Бабкин и торгово-промышленная палата тоже – и все уходят в кусты. Вроде бы да кабы, росли б во рту грибы.

Тогда как во втором случае все ясно и определенно. Поголовные и мощные советские республики вместо нынешних импотентных регионов не дадут разгуляться ведомственным и местническим перекосам «центра»; а советские муниципалитеты с выборами вплоть до трудовых коллективов, а поэтому с теснейшими связями с кооперативами, не дадут молчать самим советским республикам. Целостная демократическая система и получается на базе всевластия Верховного Совета, и надзора его суда и прокуратуры над правительством без каких-либо президентов вообще.

То есть, та же советская государственная собственность облагается платой за ресурсы помимо налогов (дифференцированной рентой, другими словами) для выравнивания условий экономического соревнования; отсюда нормативная эффективность обязательна для поддержания платежеспособности; производство продукта не отстает от денежного обращения, и инфляция под жестким контролем. Можно еще поговорить о разумных пропорциях госдолга в силу справедливой налоговой системы, а поэтому санкции не опасны по умеренной доле внешних заимствований, но уже все ясно. Даже, наоборот, это еще надо получить разрешение на доступ к государственным облигациям, и чтобы соответствовать правилам трансграничного перемещения средств. А уж советская наука, социалистическая пропаганда и Вооруженные Силы доказали свою эффективность и раньше. Отсюда стратегическая стабильность рубля будет обеспечена.

Следовательно, и кто ж спорит, что путинская дикость царского абсолютизма должна быть уничтожена. Но надеяться на первый вариант «прогрессивного либерализма» … весьма сомнительно. Слов много, возможностей мало; да и сами либералы оторваны от народа. А вот второй вариант с настоящим социализмом и СССР – исторически закономерен.

***

Автор знаком лично с одним либеральным деятелем научных званий. Получилось, что обоим по пути где-то раз в месяц; и заходим в уютное заведение за чашкой кофе с выпечкой. Ну и, начинается извечный русский спор либерала с социалистом. Поди ж ты, даже классика со времен Чернышевского; но на то она и классика.

Что и говорить, мой оппонент – дока насчет кредитно-денежной системы. Он и специализируется на банковском воровстве – написал монографию в позапрошлом году, если память не изменяет – а вот насчет партийного, профсоюзного и государственного строительства не в зуб ногой. Но одно с другим связано неразрывно! Абсолютно точно также, как бывшие царские специалисты служили вроде бы и недостаточно грамотным тактически, но стратегически мыслящим советским работникам; и по той простой причине, что все пляшет от конституционных основ. Каково само государство – таковы и финансы.

А проблема в том, что никак не добиться от него четкого ответа, что такое либеральное понятие государства. Вы, сударь, хотя бы за президентскую республику или парламентскую?.. Как народ будет контролировать налоги, МРОТ, индексацию, Центробанк ради крепости рубля?.. Какие взаимоотношения будут между центром и регионами?.. Какая судебная и прокурорская система для контроля над банковским и силовым беспределом?.. Ан нет, вот Кудрин или Навальный будут президентами, они и рассудят. А почему?.. А покачену. Ну так, и адью. Народ может и не говорить умными словами, но чувствовать классовой интуицией, что либералы одного поля ягода. Замена шила на мыло.

Но и зюгановцы спустили свой авторитет в унитаз, а то бы сидели в Кремле давно. Еще раз, а почему тот же А. Локоть сросся с новосибирскими буржуа подобно шерочке с машерочкой?!.. Риторический вопрос, и предательство «коммунистов» было явлено и ранее. Поэтому и лозунг федерации российских советских республик вызывает у них дикую злобу. Великодержавный шовинизм вылезает наружу, и поддержка путинского абсолютизма становится явной.

Но изменения прут подобно лавине. К примеру, следующая и уже близкая девальвация взбесит народ до белого каления; и оный начнет точить ножи. А девальвация неизбежна, потому что основы госкорпоративного абсолютизма никуда не денутся. Да и западные санкции достаточно эффективны в таких безобразных условиях. И все это будет уничтожено разве что социалистической революцией с вышеизложенным советским государством, но о чем и разговор.

Итого. Некоторые даже левые активисты перепутали начало с концом. Они уж так захотели все и сразу посредством нынешних федеральных выборов, что после определенного поражения приуныли. Но это глубочайшее заблуждение по той простой причине, что народ только начинает нагреваться. НО НАЧИНАЕТ, и подготовка к тем же муниципальным и региональным выборам будет не чета прежним. Массы активизируются. И очень похоже, что революционная волна начнется не с центральных, а с региональных выборов и протестов, и по углублению мирового кризиса.

Но тогда российская федерация советских республик просто-напросто неизбежна. Хоть теоретически, хоть практически. К примеру, если какой-либо регион скинет единороссовское иго - он выживет только в том случае, если станет первой советской республикой. И все: республиканская мутация остальных борющихся неизбежна. Так уж лучше возглавить этот процесс сознательно и целенаправленно.

Поэтому и крупные идеологические битвы еще впереди (хотя и не так далеко, а в конце нынешнего и в следующем году). Кремль поставит на уши всю свою ораву; и что, мол, бунтовщики подрывают государство, и не хотят быть патриотами перед лицом вражеского запада. А вот они-то типа Путин-Лавров-Шойгу ух какие патриоты, и печати негде ставить. И тогда надо сказать четко и ясно: никакие вы не патриоты, а поганые реакционные бездари. Вы проигрываете гибридную войну по всем фронтам, отступая и отступая путем инфляции и девальвации. А вот мы, социалисты, и с лозунгом федерации советских республик, перейдем в наступление путем укрепления рубля. Только так и никак иначе.

И тогда тридцать процентов российских трудящихся изменят свое мнение несомненно! Если пропагандировать такую позицию четко и ясно – несомненно! И вот почему столь важно отношение российской оппозиции к гибридной войне. Это один из ключевых вопросов в современных исторических условиях. А скорее всего, самый главный.