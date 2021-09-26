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Московский листок

Зюганов, по обыкновению, всё сдал

Опубликовано 26.09.2021 в разделе комментариев 4

кпрф зюганов рашкин
Зюганов, по обыкновению, всё сдал

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 25 сентября выступил с заявлением в поддержку программы президента России Владимира Путина о развитии страны.

«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы всё сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И всё, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», — заявил Зюганов во время встречи президента с руководителями партий, прошедших в Госдуму РФ.

Собственно, ничего удивительного – в 1996 году Зюганов поздравил Ельцина с победой на президентских выборах еще до объявления результатов, хотя до сих пор многие уверены, что победил тогда именно лидер КПРФ.

В 2005 году во время массовых протестов против монетизации льгот все руководство партии буквально скрылось и не появлялось месяц.

В 2011-12 годах во время «болотных» протестов руководство партии выступило с их осуждением, и ни разу не появилось перед людьми.

Во время акций Навального руководство партии также выступило с их осуждением.

Вот и сейчас, пока люди митинговали, приглашенные депутатами Рашкиным, Парфеновым и другими, Зюганов в Кремле уверял Путина в своей преданности и поддержке.

Не исключено, что депутатам еще припомнят их фронду. Опыт есть – в 2010-м году ЦК КПРФ исключил из партии всю свою фракцию в Мосгордуме. И сейчас перед выборами исключили из партии и фракции депутата Шувалову.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Болдырева надо ставить во главе КПРФ
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме ! написал 26.09.2021 04:15
Такими темпами Генка Бородавкин-Картошкин будет сидеть в одной камере с Кривоногих-Кабаевым.
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фи зюганову..
да уж! написал 26.09.2021 03:51
неужели его вынесут только как брежнева,андропова и черненко,только под МУЗЫКУ Шопена?
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Re: "Ему уже пора
Играть написал 26.09.2021 03:40
в ящик.
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"Ему уже пора
играть в домино." написал 26.09.2021 03:26
.
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