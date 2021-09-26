В центре Москвы прошла акция КПРФ

Все было организовано как встреча с депутатами – это не требует согласования, а только уведомление. И уведомление было направлено.

Темп не менее, на место проведения акции были стянуты подразделения оперативного полка полиции, а также бойцы ОМОН. Территорию площади огородили металлическими заграждениями. Рядом наблюдалось множество автозаков.

Звучали объявления, что акция не согласована. Использовалось шумоподавление. То есть полиция сознательно сама нарушала закон, препятствуя проведению абсолютно законной акции.

Более того, проводились акции запугивания, когда активистов и бывших кандидатов в депутаты навещали сотрудники полиции, вручали им какие-то предупреждения, некоторых задерживали и даже давали административные аресты.

К примеру, Сергея Удальцова задержали как организатора акции на Пушкинской, хотя прекрасно было известно, что организатором является депутат Рашкин, о чем городским властям были направлены соответствующие документы.

Всего было задержано около 60 активистов партии, в том числе депутаты Мосгордумы. Полиция также устроили осаду московского Горкома партии, не давая активистам выйти из здания.

На финал Пушкинской площади собралось свыше тысячи человек, в числе которых журналисты. Задержаний практически не было.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел. По словам председателя КПРФ Владимира Кашина, это произошло из-за его участия во встрече лидеров парламентских партий с президентом Владимиром Путиным.

А.Б.