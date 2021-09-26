Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В центре Москвы прошла акция КПРФ

Опубликовано 26.09.2021 в разделе комментариев 0

москва митинг
В центре Москвы прошла акция КПРФ

Все было организовано как встреча с депутатами – это не требует согласования, а только уведомление. И уведомление было направлено.

Темп не менее, на место проведения акции были стянуты подразделения оперативного полка полиции, а также бойцы ОМОН. Территорию площади огородили металлическими заграждениями. Рядом наблюдалось множество автозаков.

Звучали объявления, что акция не согласована. Использовалось шумоподавление. То есть полиция сознательно сама нарушала закон, препятствуя проведению абсолютно законной акции.

Более того, проводились акции запугивания, когда активистов и бывших кандидатов в депутаты навещали сотрудники полиции, вручали им какие-то предупреждения, некоторых задерживали и даже давали административные аресты.

К примеру, Сергея Удальцова задержали как организатора акции на Пушкинской, хотя прекрасно было известно, что организатором является депутат Рашкин, о чем городским властям были направлены соответствующие документы.

Всего было задержано около 60 активистов партии, в том числе депутаты Мосгордумы. Полиция также устроили осаду московского Горкома партии, не давая активистам выйти из здания.

На финал Пушкинской площади собралось свыше тысячи человек, в числе которых журналисты. Задержаний практически не было.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел. По словам председателя КПРФ Владимира Кашина, это произошло из-за его участия во встрече лидеров парламентских партий с президентом Владимиром Путиным.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N9
Полный Делягин N9
25.09.2021
Избирательная комиссия на автобусной остановке
Избирательная комиссия на автобусной остановке
25.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Украине гарантий безопасности ни у кого нет (2)
На инаугурации Дегтярёву не досталась губернаторская цепь (0)
Оппозиция и гибридная война (1)
Трусы Навального дадут в бюджет 15 миллиардов рублей (2)
В центре Москвы прошла акция КПРФ (0)
Зюганов, по обыкновению, всё сдал (19)
Диссидент-2021 (3)
Полный Делягин N9 (3)
Двое полицейских в Петербурге потребовали по 100 тысяч рублей моральной компенсации из-за плаката "Мусора хуже говна" (17)
Избирательная комиссия на автобусной остановке (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зюганов поддержал Путина
Дарья Митина Дарья Митина: Факт
Дарья Митина Дарья Митина: И ещё
Дарья Митина Дарья Митина: "Жёлтый Геббельс" теперь белый
orphoprosecutor orphoprosecutor: Диссидент-2021
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss