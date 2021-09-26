Трусы Навального дадут в бюджет 15 миллиардов рублей

Российский бюджет будет ежегодно получать около 16 млрд руб. от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

Соответствующие доходы оцениваются в 2021 году в 15,2 млрд руб. В последующие три года они прогнозируются на уровне 15,8 млрд, 15,9 млрд и 16,2 млрд руб.

Осужденные в России выполняют различную работу. К примеру, бывший губернатор Кировской области Никита Белых шьет в рязанской колонии мягкие игрушки. Актер Михаил Ефремов работает на производстве антиковидных медицинских костюмов — вставляет в них молнии. Оппозиционер Алексей Навальный – шьет трусы для сотрудников ФСИН, и в этом есть своя ирония – ведь отравлен он был именно при помощи трусов.

То, что во всех цивилизованных странах принудительный труд запрещен, у нас, кажется, мало, кого волнует.

А.Б.