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Московский листок

Трусы Навального дадут в бюджет 15 миллиардов рублей

Опубликовано 26.09.2021 в разделе комментариев 2

путин навальный
Трусы Навального дадут в бюджет 15 миллиардов рублей

Российский бюджет будет ежегодно получать около 16 млрд руб. от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

Соответствующие доходы оцениваются в 2021 году в 15,2 млрд руб. В последующие три года они прогнозируются на уровне 15,8 млрд, 15,9 млрд и 16,2 млрд руб.

Осужденные в России выполняют различную работу. К примеру, бывший губернатор Кировской области Никита Белых шьет в рязанской колонии мягкие игрушки. Актер Михаил Ефремов работает на производстве антиковидных медицинских костюмов — вставляет в них молнии. Оппозиционер Алексей Навальный – шьет трусы для сотрудников ФСИН, и в этом есть своя ирония – ведь отравлен он был именно при помощи трусов.

То, что во всех цивилизованных странах принудительный труд запрещен, у нас, кажется, мало, кого волнует.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Киса написал 26.09.2021 09:59
Это враги, так что их не жалко. Вспомните, чем занимались их родственники.
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(без названия)
стоик7912 написал 26.09.2021 09:58
по Далю?
Не подпускай вора к ниве, а жидов - к России?
Нет розы без шипов, и нет горя без жидов?
Нет рыбы без кости, а жида без злости?
Около жидов богатых все мужики в заплатах?
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