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Московский листок

На инаугурации Дегтярёву не досталась губернаторская цепь

Опубликовано 26.09.2021 в разделе комментариев 0

На инаугурации Дегтярёву не досталась губернаторская цепь

Накануне свежеизбранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев официально вступил в должность. Церемония прошла в музыкальном театре. Не обошлось и без конфуза - губернаторскую цепь, которую традиционно вешают на шею всем избранным губернаторам, так и не нашли.

Речь идет о «должностном знаке» - массивной цепи серебряного сплава. Бывший глава региона, «народный губернатор» Сергей Фургал надевал ее на свою инаугурацию в 2018 году, затем она хранилась в его рабочем кабинете. Однако, напомним, после ареста Сергея Фургала в его кабинет силовики нагрянули с обысками. Возможно, что в настоящее время цепь и находится у них.

Губернаторская цепь традиционно символизирует губернаторскую власть. А если ее нет?

 



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