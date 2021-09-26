Под Киевом стреляли в помощника президента Зеленского

22 сентября, в Киевской области было совершено покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Стреляли из автомата.

При этом, в СМИ появились утверждения о том, что машина Шефира была с номером прикрытия, а также, что в августе между Зеленским и Шефиром был конфликт.

Говорят, Шефир долго находился в шоке – какие-то они нервные. Что это за помощник президента, в которого не стреляли ни разу?

В конце концов, ведь Украина ведет непримиримую войну с Россией... А на войне как на войне, стреляют.

В поселке Коминтерново нет света

Финская журналистка Оксана Челышева сообщает, что ей снова звонили из Коминтерново, где после обстрела вышла из строя трансформаторная будка.

Несмотря на обещание со стороны международных миссий, что просьба жителей обесточенного села будет передана тем международникам, кто должен заниматься гуманитарными последствиями конфликта, с ними так никто и не связался.

Сегодня люди написали письмо. Написали, потому что у них нет компьютеров, чтобы печатать письма. И пока не пошёл дождь, обходили дом за домом.

Это - обращение к обеим сторонам конфликта. Дайте людям возможность починить трансформатор. Он есть. Он в наличии. Это - гарантия местных сельских властей. Но его не могут установить, потому что нет гарантий безопасности со стороны Украины.

Ну а на Украине гарантий безопасности ни у кого нет...