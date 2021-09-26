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Московский листок

На Украине гарантий безопасности ни у кого нет

Опубликовано 26.09.2021 в разделе комментариев 2

украина война киев зеленский
На Украине гарантий безопасности ни у кого нет

Под Киевом стреляли в помощника президента Зеленского

22 сентября, в Киевской области было совершено покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Стреляли из автомата.

При этом, в СМИ появились утверждения о том, что машина Шефира была с номером прикрытия, а также, что в августе между Зеленским и Шефиром был конфликт.

Говорят, Шефир долго находился в шоке – какие-то они нервные. Что это за помощник президента, в которого не стреляли ни разу?

В конце концов, ведь Украина ведет непримиримую войну с Россией... А на войне как на войне, стреляют.

 

В поселке Коминтерново нет света

Финская журналистка Оксана Челышева сообщает, что ей снова звонили из Коминтерново, где после обстрела вышла из строя трансформаторная будка.

Несмотря на обещание со стороны международных миссий, что просьба жителей обесточенного села будет передана тем международникам, кто должен заниматься гуманитарными последствиями конфликта, с ними так никто и не связался.

Сегодня люди написали письмо. Написали, потому что у них нет компьютеров, чтобы печатать письма. И пока не пошёл дождь, обходили дом за домом.

Это - обращение к обеим сторонам конфликта. Дайте людям возможность починить трансформатор. Он есть. Он в наличии. Это - гарантия местных сельских властей. Но его не могут установить, потому что нет гарантий безопасности со стороны Украины.

Ну а на Украине гарантий безопасности ни у кого нет...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Не в бровь... написал 26.09.2021 10:38
А в РФ гарантии безопасности кому то есть? Если судить по фабрикации "Дел" опричниками Путлера, произвол и преследование недовольных, все хуже, чем на Украине! - Полная Диктатура Уголовников и полицаев!
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(без названия)
стоик7912 написал 26.09.2021 10:00
по Далю?
Не подпускай вора к ниве, а жидов - к России?
Нет розы без шипов, и нет горя без жидов?
Нет рыбы без кости, а жида без злости?
Около жидов богатых все мужики в заплатах?
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