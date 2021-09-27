СУЭК: шахтерам копейки, собственникам - миллиарды

Еще в 2016 году, будучи работником на вахте от АО «СУЭК» на шахте «Северная» (пос. Чегдомын, Хабаровский край; производственная единица «Спецналадка»), рабочий получил производственную травму и был вынужден уйти на больничный, однако все компенсации за это время компанией выплачены так и не были. Начался суд. Киселевская городская инстанция в конце 2020 вынесла решение: отказать в удовлетворении иска о компенсации на 799 301 рублей в связи с повреждением здоровья и на 299 000 морального вреда за несвоевременную выплату утраченного заработка, и взыскать с АО «СУЭК-Кузбасс» только 179 936 рублей. По словам Максима, суд пришел к мнению, что данная премия является единовременной выплатой за счет работы, хотя это не так – с нее уплачивались налоги и она была отражена в зарплатных квитках.

После этого в конце июля этого года была подана жалоба в Верховный суд, но и он отказал, ссылаясь на то, что предъявляемая сумма не является «материальным благом». Пока суды упорно не хотят вставать на сторону бывшего работника крупной угольной компании, в которой в общем-то все не так радужно, как рисуют открытые источники.

Считается, что у компании чуть ли не золотой социальный пакет, который, видимо, окупается буржуям здоровьем рабочих: наряду с низкой зарплатой и вредными условиями труда постоянны немыслимые переработки. Зачастую шахтеры были вынуждены работать 51 день под землей, иногда сразу по 16 часов, практически без выходных. При этом вознаграждение за тяжелый и непрерывный труд мизерное – порядка 30 тысяч.

Максим Осипов в конце 2019 придал огласке данную ситуацию, рассказав многим местным СМИ, какие на самом деле условия труда в СУЭК. Подключились к огласке и многие левые паблики, однако сегодня все видео с интервью везде заблокированы или удалены. Не уж то кто-то не хочет, чтобы ситуация на угольных шахтах Кузбасса широко освещалась?

После придания огласки проблемам, а также ряда заявлений в трудовую инспекцию, Максима, фактически, заставили уволиться. В 2020 году внезапно выяснилось, что специальные документы, которые выдает компания после обучения для работы по специальностям на шахтах СУЭК, оказались… поддельными. Ситуация крайне странная: то есть руководство само выдало фальшивые корочки работнику, а потом же обвинило его в подделке, да еще и решило привлечь к суду? Или просто нашли повод, чтобы избавиться от неудобного сотрудника?

Вообще, АО «СУЭК» («Сибирская угольная энергетическая компания») считается крупнейшей угольной компанией в России и входит в пятерку основных поставщиков угля на мировой рынок. СУЭК добывает 110 млн тонн угля в год, а объем ее доказанных запасов угля составляет 7,5 млрд тонн. По ним СУЭК занимает 5 место в мире среди компаний данной отрасли. На угольных, энергетических и транспортных предприятиях СУЭК в 12 российских регионах работают 70 000 человек. Компания объединяет 8 шахт и 19 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке, добывающих около 24 % угля РФ. Также в состав компании входят 10 обогатительных фабрик и установок, а также сбытовые и научно-исследовательские компании. В энергетический дивизион входят 27 электростанций совокупной мощностью 17,5 ГВт. Компания обслуживает 10 000 километров тепловых сетей, обеспечивая теплом около 6 млн человек.

Сибирская угольная компания производит высококалорийный уголь, используемый в черной металлургии, который поставляет в 48 стран.

Основной владелец компании – российский олигарх Андрей Мельниченко, которому принадлежат 92,2 %. Мельниченко обладает состоянием в $19,3 млрд и является еще основным бенефициаром международного производителя удобрений Еврохима. Даже говорится, что Мельниченко как «социально ответственный олигарх» вложил более $500 млн в благотворительные программы.

Мы можем только восхититься таким благородным поступком Андрея Игоревича, но хочется задать вопрос: для этих ли целей работники ваших шахт вынуждены вкалывать круглосуточно, рискуя своим здоровьем и жизнями? Не кажется ли вам циничной такая ситуация: одной рукой мы грабим, второй – наполняем благотворительные фонды? Или делаем вид, что наполняем, ведь никакого общественного контроля за ними нет.

Кстати, по данным РБК, в марте этого года Мельниченко заявил о масштабной реорганизации своих основных активов. Олигарх намерен объединить управленческие функции Еврохима и СУЭКа, чтобы убрать их дублирование.

«Источник, близкий к СУЭК, отметил, что обе компании после реорганизации сохранят свою стратегическую, финансовую и коммерческую независимость. По его словам, предполагается, что численность сотрудников обеих компаний в ходе управленческой реформы не изменится, но будет «переток» некоторого количества из одной компании в другую.

Однако при подобных реорганизациях неизбежна оптимизация сотрудников, поскольку новая структура призвана убрать дублирующие функции», - пишет РБК.

Вероятно, подобная реорганизация коснется в первую очередь высшего менеджмента компании, однако как это отразится и на рядовых сотрудниках – пока не до конца понятно, ведь специфика активов все-таки достаточно разная.

Тем временем, пока олигарх наращивает свои прибыли и реорганизует активы, шахтеры продолжают работать за низкие зарплаты и терпеть. Но долго ли может так продолжаться – вопрос открытый, тем более на фоне пусть и небольших, но все-таки побед таких работников как Максим Осипов, который уже добился частичной выплаты компенсаций. Добьется ли он полной выплаты – будет зависеть от многих факторов, в том числе и от большой огласки проблемы. Но уже ясно одно – Максиму не выплатили бы и тех частей, если бы он «простил» и «забыл» империи Мельниченко свои деньги.

Не прощайте и вы! Организуйтесь! Посмотрите, чего уже удалось добиться отдельному рабочему. Представьте, чего смогут добиться работники одной шахты и тем более нескольких угольных предприятий, организовавшись в независимый профсоюз.