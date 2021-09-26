Трусы Навального дадут в бюджет 15 миллиардов рублей Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 В центре Москвы прошла акция КПРФ https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Пока люди митинговали на Пушкинской, Зюганов, по обыкновению, всё сдал https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путин поздравил "Единую Россию" с убедительной победой на выборах 4 Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 10 суток из‑за постов о встрече с депутатами КПРФ 5 Краснодарский край снова затапливает 6 На инаугурации Дегтярёву не досталась губернаторская цепь 7 Российский бюджет получит более 15 миллиардов рублей от привлечения осужденных к труду https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Под Киевом стреляли в помощника президента Зеленского 9 В поселке Коминтерново нет света



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться