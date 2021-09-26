Трусы Навального дадут в бюджет 15 миллиардов рублей

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В центре Москвы прошла акция КПРФ
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Пока люди митинговали на Пушкинской, Зюганов, по обыкновению, всё сдал
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путин поздравил "Единую Россию" с убедительной победой на выборах
4 Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 10 суток из‑за постов о встрече с депутатами КПРФ
5 Краснодарский край снова затапливает
6 На инаугурации Дегтярёву не досталась губернаторская цепь
7 Российский бюджет получит более 15 миллиардов рублей от привлечения осужденных к труду
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Под Киевом стреляли в помощника президента Зеленского
9 В поселке Коминтерново нет света
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