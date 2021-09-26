КПРФ на Пушкинской после выборов. Зачем нужны штрафы и задержания несогласных

В субботу 25 сентября на Пушкинской площади состоялся несогласованный митинг КПРФ против фальсификаций на выборах в Госдуму. Акция прошла как встреча с депутатами. После акции 20 сентября ко многим пришли полицейские, людей задерживали в квартирах и метро, многим присудили штрафы. Полиция и суды работают оперативно и жестко. К сожалению, такие меры и другие репрессии касаются не только участников митингов и не только политики. Государство в целом выстроило довольно странную систему общественной безопасности.

Об этом говорит политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.

https://www.youtube.com/watch?v=NvrZh...