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Московский листок

КПРФ на Пушкинской после выборов. Зачем нужны штрафы и задержания несогласных

Опубликовано 26.09.2021 в разделе комментариев 0

В субботу 25 сентября на Пушкинской площади состоялся несогласованный митинг КПРФ против фальсификаций на выборах в Госдуму. Акция прошла как встреча с депутатами. После акции 20 сентября ко многим пришли полицейские, людей задерживали в квартирах и метро, многим присудили штрафы. Полиция и суды работают оперативно и жестко. К сожалению, такие меры и другие репрессии касаются не только участников митингов и не только политики. Государство в целом выстроило довольно странную систему общественной безопасности.

Об этом говорит политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.

https://www.youtube.com/watch?v=NvrZh...



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