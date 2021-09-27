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Московский листок

Не Маском единым - наш космотуризм куда как выгодней

Опубликовано 27.09.2021 в разделе комментариев 0

космос рогозин
Не Маском единым - наш космотуризм куда как выгодней

Россия может направить первую группу туристов на МКС 8 декабря 2021 года. Предполагается, что пребывание на МКС продлится 12 суток. Командир и два туриста должны будут вернуться на Землю 20 декабря. 

Контракт на групповой полет туристов со Space Adventures «Роскосмос» подписал в 2019 году. В разные годы стоимость билета варьировалась от $20 до $50 млн.

Сегодня стоимость полета на Международную космическую станцию на корабле «Союз» составляет около $50 млн, сообщил глава российского представительства американской компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко. По его словам, космический турист, который первым из непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше.

***

А теперь прикинем. Стоимость запуска ракеты "Союз" - это 35-40 миллионов долларов. Ракета сгорает, она одноразовая. Так что львиная доля цены билета в космос сгорает вместе с ракетой-носителем. Эту сумму нужно умнодить примерно на полтора - расходы на выведение ракеты-носителя в космос.

Своя цена имеется и у пилотируемого космического корабля "Союз ТМ" - в долларах около 70 миллионов.

Бизнес не получается - суммируем грубо 50 млн. долл. (ракета плюс пуск) и корабль 70 млн. долл. А космических туристов только два, по 50 млн. долл. каждый. Расходы получаются примерно на 20 млн. долл. больше ожидаемых доходов.

То есть либо "Роскосмос" в госконтрактах сильно завышает стоимость своей техники и работ, либо игры с космическими туристами идут в убыток.

Но это если считать по-честному, по-государственному.

А если расходы по производству космический техники и эксплуатационные оплатить из государственного бюджета, как обычный некоммерческий пуск, а доходы от космического туризма записать как чистый доход, то можно оплатить налоги и спать спокойно уже мультимиллионером.

А.Б.



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