25 лет казни Наджибуллы

Если спросить — когда за последние десятилетия на Ближнем Востоке религиозные фундаменталисты пытали и потом казнили бывшего главу светского государства? — то многие скажут: это случилось, когда убивали руководителя Ливии Муамара Каддафи, т.е. в октябре 2011 года. Но в действительности первая такая казнь состоялась ровно 25 лет назад, 27 сентября 1996 года.

В тот день казнили бывшего лидера Демократической Республики Афганистан Наджибуллу.

В одном из последних своих интервью газете «The New York Times» Мохаммад Наджибулла (1947—1996) сказал: «Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма».

Это его предсказание, увы, полностью сбылось. А недолгий период его правления афганцы позднее вспоминали почти как «золотой век» на своей памяти. В 2008 году одна из кабульских радиостанций провела опрос среди жителей провинции Кабул. При ответе на вопрос: «Какой из политических режимов прошлого и настоящего времени вы считаете наиболее отвечающим вашим интересам?» 93,2% людей выбрали «коммунистический» режим доктора Наджибуллы...

В одном из интервью советской печати Наджибулла рассказывал, какие впечатления подтолкнули его стать революционером: «Как я стал революционером? Учился в лицее в Кабуле, а отец мой служил в Пешаваре, и я к нему ездил каждый год на каникулы. Где-то за Джелалабадом обычно был привал. И там, у прозрачного водопада, все отдыхали. Женщины обычно чуть выше поднимались, мужчины отдельно у подножия останавливались. И вот одна женщина бежит по тропинке сверху и кричит кому-то из мужчин: у тебя сын родился. Все стали подниматься наверх. И я смотрю, минут двадцать всего прошло, и эта женщина, что родила, поднялась на ноги, завернула сына в шаль и тронулась с караваном кочевников в путь. Я ощутил какой-то внутренний толчок, меня била дрожь. Как же так, думал я, почему афганская женщина должна рожать на земле, среди камней, как беспризорное животное! Поверьте, ни о какой революции я тогда не подумал, просто гнев и стыд душили меня. Ведь я любил свою землю и свой народ. Что же, он должен жить хуже всего рода человеческого?».

Многие предсказывали правительству Наджибуллы скорое падение после того, как Горбачёв вывел из Афганистана советские войска. Одна советская неформальная газета «демократического» направления накануне наступления 1989 года (когда войска должны были уйти) глумливо выражала Наджибулле «глубокие соболезнования в связи с его скорой предстоящей кончиной». Но Наджибулла держался... Хотя Горбачёва считал предателем и, по рассказам, как-то сказал о советском генсеке: «Ваш Горбачёв нас предаст. Да и вас самих тоже. Но запомните — тогда больше союзного вам Афганистана уже никогда не будет. Потому что афганцы — не забывают предательства».

В конце 1991 года в Москве было принято решение о прекращении всех военных поставок Кабулу. С 1 января 1992 года Россия прекратила поставки всех вооружений и боеприпасов правительственным войскам — новые кремлёвские власти торопились найти полное взаимопонимание со своими новообретёнными западными «друзьями». Это стало одним из последних ударов для правительства Наджибуллы. Весной 1992 года правительство Наджибуллы пало, Кабул взяли отряды моджахедов, а сам Наджибулла укрылся в здании кабульской миссии ООН. Там он и провёл безвыездно следующие четыре года, пока в Кабуле правили моджахеды. А в сентябре 1996 года столицу страны заняли новые, более радикальные исламисты — талибы. (Хотя всё познаётся в сравнении — и талибы выглядят практически вегетарианцами по сравнению с более поздними служителями черных знамён). Они зашли в здание миссии и схватили Наджибуллу и его брата (по другим данным — обманом уговорили сдаться), затем подвергли пыткам и мучительной казни. Перед смертью Наджибулла был кастрирован, над мёртвым телом продолжали издеваться, засовывая ему сигареты в рот и нос...

Так была окончательно подведена черта под наиболее светским и прогрессивным периодом современной афганской истории. Мир продолжал откатываться в прошлое...

Интересно задаться вопросом: в 1992 году, когда рушилось светское правительство Наджибуллы, многие в мире ещё считали это частью хвалёного фукуямовского «конца истории», то есть всемирного торжества либеральных ценностей. И радовались, как пела тогда популярная немецкая рок-группа, подобному «ветру перемен», «Wind of Change». Ну, а теперь, наконец, приходит осознание того, куда на самом деле дул подобный ветер?..