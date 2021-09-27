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Московский листок

Как у нас красиво... На картинке

Опубликовано 27.09.2021 автором Нина Вайндзягэ в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Как у нас красиво... На картинке

В прошлое воскресенье во Владивостоке праздновали день Тигра. В связи с пандемией данное празднование проводилось в урезанном формате, но главное не в этом.

На мой взгляд, данный праздник следует посвящать не только символу Приморья – амурскому тигру, популяция которого существенно увеличилась за последние три-четыре десятилетия, но и людям тигра – коренным жителям Приморья: удэгейцам, нанайцам, орочам…

А вот про нас, про людей, как это повсеместно происходит в нашей стране в последние годы, совершенно забыли.

Не, присутствие этих людей на празднике обозначили. Обозначили, да и только. Т.к. большинство из представителей этих народностей проживает далеко от Владивостока: в Пожарском, Тернейском, Ольгинском, Красноармейском районах – на севере Приморского края. А там подобные празднования не проходят.

Получается, день Тигра – это и не праздник вовсе, а очередное театральное представление, красивая декорация для туристов и жителей краевой столицы, а тигр, как и коренные жители края нужны лишь для простого обозначения. Мол, не просто так некая организация, под патронажем которой проводятся все праздничные мероприятия, со звучным название Центр Амурский тигр тратит спонсорские и казенные деньги, а по делу.

Не у дел оказываются лишь главные герои, те кому этот праздник, как мною понимается, должен быть в первую очередь посвящен.

Хорошо еще, что Владивосток не заполоняют в этот день закованными в цепи дикими полосатыми хищниками.

Я уже написала, что присутствие коренных малочисленных народов, поклоняющихся грозе приморской тайги, издавле живущих с ним в мире и гармонии, на празднике обозначается, и обозначается оно национальным парком Бикин, которому отошли охотничьи угодья местных охотников и рыболовов, который сегодня диктует коренным жителям собственные условия их проживания и выживания.

Может именно поэтому уже несколько лет длится негласная война между местными удэгейцами и нанайцами и приравненными к ним русскими, ведущими традиционный, закрепленный российским законодательством образ жизни и администрацией национального парка, которая видит в коренных жителях лишь клоунов, предназначенных для развлечения богатых туристов…

Но не хотят местные стоять с бусами у дороги, плясать под заказ и под звуки купленных в магазине бубнов изображать из себя грозных шаманов. Хотя нашлись и такие, правда их единицы. Их даже объединили в общину, которую обильно поощряют президентскими и краевыми грандами. Но это слабо помогает. Деньги расходятся, а результата нет.

Основная масса приморских представителей коренных малочисленных народов объединена собственными независимыми общинами и продолжает вести традиционный образ жизни, в котором нет показного шаманства и лобызания перед богатенькими дяденьками и тетеньками из США, Японии, Кореи, России… И за эту жизнь нам постоянно приходится вести борьбу с чиновниками различных уровней, которые постоянно создают всевозможные препоны в виде урезания квот на охоту и вылов рыбы; собственного понимания прописанных законом и постановлений.

Люди обращаются в Государственную Думу, Правительство, к Президенту, но…

Нас не слышат или просто игнорируют.

Вот такая у нас страна, где для показухи делается всё, а для живых людей ничего.

Грустно жить в нашей стране, но это наша Родина…



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