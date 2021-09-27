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Московский листок

Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет депутатом

Опубликовано 27.09.2021 в разделе комментариев 0

Анатолий Баранов беседует с Михаилом Делягиным в его новом качестве - только что избранного депутата Государственной думы по спискам "Справедливой России".



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