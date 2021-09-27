Семь лет финансового оздоровления Космического центра Хруничева. Итоги.

Семь лет назад, в сентябре 2014 года, Объединенная ракетно-космическая корпорация вместе с новым руководством космической отрасли представили программу финансового оздоровления ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Соответствующий пресс-релиз распространила пресс-служба предприятия 11 сентября, а для представителей СМИ в тот же день была организована презентация соответствующей «Программы» (кому интересно, какие цели провозглашались можно посмотреть здесь:

http://www.khrunichev.ru/download/hrunicev_11.09.2014_-_17.00.pdf).

«Проведенный анализ ситуации свидетельствует о критическом состоянии Центра им. М.В.Хруничева. На текущий момент накопленные убытки от операционной деятельности предприятия с 2007 года по настоящее время составляют 11,9 млрд рублей, долги поставщикам достигают 14,7 млрд рублей. Производительность труда в Центре им. М.В.Хруничева на 30% ниже, чем в среднем по отрасли и в 2,5 раза ниже лучшего предприятия отрасли в России. - говорилось в пресс-релизе». - «Для реализации Программы оздоровления Центра будет осуществлен целый комплекс мероприятий, предусмотренных экономической моделью и новой производственной стратегией предприятия».

Кроме того, из самой презентации следовало, что в результате выполнения всего комплекса мероприятий будет достигнуты «выпуск конкурентоспособной продукции и обеспечение рыночной доли коммерческих пусковых услуг - не менее 20 % до 2025 г.».

Претворять в жизнь эту Программу финансового оздоровления была поставлена на Центр Хруничева команда во главе с А.В.Калиновским, который считался, как писали в те годы СМИ «крайне уважаемым специалистом в авиационной отрасли». Основной его задачей, как признавался тогда глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, должно было стать исправление финансово-экономической ситуации на предприятии.

Прошло семь лет. И что мы видим сегодня?

Коммерческий «Протон» – сдох. Сколько было коммерческих пусков «Протона», начиная с сентября 2014 года? Если верить статистике, приведенной на сайте АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» - 12. Причем крайний пуск – два года назад в октябре 2019 года. Т.е. в среднем менее двух коммерческих пусков в год. Для сравнения: в 2013 году – 7 коммерческих пусков; в 2012 – 8. А если, взять предшествующие хотя бы пять лет, 2009-2013, то их общее количество было 35.

Та же участь постигла и «Рокот» - еще одна ракета-носитель, производства «Хруничева». Крайний коммерческий пуск – апрель 2018 год.

Пришла ли тяжелая или легкая «Ангара» на смену старичку «Протону» и «Рокоту»? За минувшие семь лет сколько раз она вывела на орбиту полезную нагрузку? А коммерческую?

Сегодня нет во главе Центра Хруничева уже и Андрея Калиновского. В 2017 году его на посту генерального директора Центра Хруничева сменил Алексей Варочко.

Но свою лепту в судьбу своих предшественников – руководителей Хруничева до 2014 года - господин Калиновский сумел внести. Самым его «глобальным проектом» в Центре Хруничева можно считать, инициированный им «разбор полетов», который привел к возбуждению следственными органами десятка уголовных дел. Настолько же глобальный, насколько спорный и неоднозначный.

Здесь, как говорится, дела на любой вкус. И расследование уголовного дела бывшего генерального директора Центра им. М. В. Хруничева Владимира Нестерова, которое еще не завершено, хотя длится уже много лет. Его и еще других специалистов, которых называют «фигурантами дела» обвиняют в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, предприятие заключало договоры на оказание юридических и консультационных услуг и оплачивало их, хотя работы могли выполнять, а в одном случае и выполнили штатные сотрудники центра. Ущерб оценивается в сумму около 120 млн руб.

К реальному сроку приговорен бывший гендиректор Центра Хруничева Александра Селиверстова. По мнению гособвинения, вина экс-главы центра в растрате 108 млн. руб. при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара» следствием была полностью доказана, как и вина двух его бывших заместителей, которые тоже получили реальные сроки.

В уголовном дело по факту хищений при перевозках компонентов ракетного топлива для Центра Хруничева фигурируют заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Центра Хруничева Александр Кондратьев и его заместитель Сергей Анисимов.

По данным следствия эпизоды данного уголовного дела начинаются в 2005 году, когда Центр Хруничева заключил договор с американской компанией Express Service Forwarding (ESF) на услуги доставки топлива для заправки спутников, которые запускались с помощью российского «Протона».

Забавно, что еще одним фигурантов в этом деле числится гражданин США - Питер Штерн, который и возглавлял американскую компанию.

Мы все знаем и хотим верить, что лишь суд может признать лицо виновным в совершении преступления. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Но почему-то очень часто бывает, что судьи видят только одну сторону – сторону обвинения и абсолютно не слышат или не хотят слышать позицию самих обвиняемых. Как правило, эту позицию в суде представляют адвокаты, но всегда ли им удается донести до судьи позицию своих клиентов?

К примеру, взять ситуацию с тем же делом Нестерова. Да, привлекалась сторонняя организация для выполнения определенных работ. Представляя интересы в судах, как писали СМИ, нанятые юристы, для предприятия, смогли выиграть дела на несколько миллиардов рублей. Т.е. сохранить деньги в ГКНПЦ, в том числе и на выплату зарплаты, а не платить в адрес того или иного Истца определенные суммы. Смогли бы свои юристы выиграть дело или нет еще вопрос.

Или же дело Селиверстова. Ведение обычной хозяйственной деятельности следствие посчитало преступной. В основе обвинения, судя по материалам СМИ, в том числе лежат и экспертизы, проведенные независимыми компаниями на предмет оценки размера завышения цен и ущерба. Но насколько они верны? Насколько компетентны эксперты, в том числе и применительно к специфике космической отрасли?

А третий эпизод с американским гражданином вообще смотрится как-то нелогично.

Российское предприятие по договору оплачивало транспортировку топлива для иностранных спутников, которые запускались российским «Протоном». Некоторые из них еще даже летают.

Что может быть проще? Сравнить количество запущенных спутников и количество операций по доставке топлива? Есть наверняка платежные документы, акты сдачи приемки работ.

Если были, по мнению следствия, завышения стоимости работ, то проведите оценку, привлеките специалистов. Только не тех, кто все усредняет, и экспертизы проводит по определенному алгоритму, единому для всех отраслей и для любой перевозки.

Наверняка, в силу специфики есть какие-то ограничения, нюансы, которые влияют на стоимость. К примеру, есть же разные требования к технике безопасности при перевозке, например, емкости с гептилом или баллона кислорода.

Интересно, что до возбуждения дела, согласно сообщениям СМИ, СКР шесть раз отказывал в возбуждении этого уголовного дела, не находя состава преступления, но кто-то проявлял упрямую настойчивость, стремясь все же найти состав преступления в этом вопросе. Интересно, по отношению к кому проявляли такую настойчивость и кто был основным объектом обвинения – американский гражданин или российские?

А кто такой господин Питер Штерн? В свое время возглавлял транспортно-экспедиторскую и таможенно-брокерскую фирму, Express Service Forwarding Inc.. Сегодня же он глава Наблюдательного совета основанного им же «Штерн банка»*. Одновременно является президентом Express Trade Capital, Inc.

Интересно чем закончится этот процесс. На сайте https://mos-gorsud.ru/, где можно получить информацию о ходе движения дела**, судя по разделу «судебные заседания» все время эти заседания откладываются в основном по причине «неявки свидетеля».