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Московский листок

Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов

Опубликовано 27.09.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов

Мы задали вопрос сразу после подведения итогов: Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?

На ФОРУМе.мск

Да, доволен (11)

Нет, не доволен (219)

На Социал ЗА

32 тысячи голосов!

Да, доволен - 2 %

Нет, не доволен - 98 %

98 процентов недовольных – это практически все.

Причем на последнем опросе ПЕРЕД выборами на вопрос «Считаете ли вы предстоящие выборы честными и справедливыми?» из 35 тысяч респондентов НЕТ ответили 97 процентов!

Как видим, по итогам выборов разочарование даже несколько выросло, на один процент, но больше просто некуда.

Вы скажете, выборка нерепрезентативная? Да, но 300 тысяч наших подписчиков – это разве не существенная часть населения? Разве ее интересы никого не волнуют?

Но, похоже, не волнуют…

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Рой написал 27.09.2021 10:03
Мошенничество чистой воды от бандюганов Пыни!
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