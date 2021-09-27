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Московский листок

Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовском СИЗО

Опубликовано 27.09.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовском СИЗО

Против журналиста, близкого к КПРФ, кроме двух административных дел – одно перед выборами окончилось 10 сутками ареста, несмотря на то, что Хорошилов член ТИК от КПРФ, второе возникло в момент выхода Хорошилова из-под стражи – его сразу же «упаковали» еще на 10 суток, и теперь по выходе ему грозит уголовный срок по «дадинской» статье.

Кроме того, как сообщает адвокат Хорошилова Беркович, «со слов следователя начальник спецприемника объявил моему доверителю, что в отношении него возбуждено уголовное дело за отказ от дачи показаний на Резника С.Э. При этом копия постановления ни Хорошилову, ни адвокату своевременно не направлена, мы лишены прав его обжаловать в прокуратуру и суд».

Резник, еще один ростовский журналист, после отбытия двух сроков в колонии по сфабрикованным делам, уехал в эмиграцию, но против него сейчас в Ростове возбуждены еще целых 3 уголовных дела.

Мне интересно, а почему ни Зюганов, ни, к примеру, руководство ростовского отделения КПРФ не поднимают вопроса перед главой государства о политическом преследовании близких к партии журналистов?

А.Б.



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