Донбасс место смерти

В результате военного обострения на линии соприкосновения на Донбассе значительно увеличилось количество жертв среди мирных жителей.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Это говорит прежде всего о том, что это настоящая война – примерно со времен Вьетнамской войны соотношение военных и мирных потерь где-то 1:10 в пользу мирных. Такова статистика современной войны.

Это косвенно говорит о том, что война на Донбассе не затухает, а, наоборот, приближается к стандартам современного военного столкновения.

Большой привет тем, кто рассчитывал на мирные инициативы Зеленского. Или на то, что Россия признает донбасские республики.

А.Б.