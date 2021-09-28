Правозащитнеицу депортируют в Узбекистан, где ей грозит тюрьма

По сообщению Эдуарда Рудыка (комитет «За гражданские права») известная правозащитница Валентина Чупик на настоящий момент (27 сентября 2021 года) уже более двух суток находится в спецприёмнике аэропорта Шереметьево. Дальнейшие планы правоохранителей в отношении неё скрываются. В случае депортации в Узбекистан опасность угрожает не только свободе, но и жизни Валентины Чупик.

Напоминаем, 25 сентября 2021 года пограничники встретили Валентину Чупик в аэропорту, отобрали документы, вручили уведомление о лишении статуса беженца на территории РФ и препроводили в спецприёмник.

Как пояснил автору материала Эдуард Рудык, по закону человек, лишённый статуса беженца, должен либо тотчас уехать сам, либо обжаловать решение через суд, задержание и принудительная депортация должны применяться только в том случае, если человек остаётся на территории РФ нелегально (не обжалуя решение в суде).

Отметим также, что для задержания человека на срок более двух суток, необходимо судебное решение (которого тоже не было). По сведениям правоохранителей — причиной лишения статуса беженца стало то, что Валентина Чупик якобы сообщила о себе неверные данные. В чём именно состояла эта неверность никто (кроме стражей границы) не знает.

Отметим, что Валентина Чупик вела и выигрывала в суде множество дел в защиту иностранных граждан от поборов со стороны недобросовестных полицейских и обмана со стороны недобросовестных работодателей, а также публично заявляла, что эти проблемы носят в РФ системный характер. По сообщению Эдуарда Рудыка — сотрудники полиции не скрывают, что именно активность Валентины Чупик стала причиной происходящего. Это единственное, что не скрывают сотрудники полиции.