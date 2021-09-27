Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Крыму ожидают новых арестов

Опубликовано 27.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят поднять до «экономически обоснованных»,

 

3 Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири

4 Эпоха Меркель заканчивается вместе с доминированием Блока ХДС/ХСС

 

5 В Крыму ожидают новых арестов

 

6 Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

 

7 Президент Путин отреагировал на просьбу Зюганова освободить сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко,

 

8 Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовским СИЗО

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 На Донбассе значительно увеличилось количество жертв среди мирных жителей

https://forum-msk.org/material/news/1...

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Крыму ожидают новых арестов
27.09.2021
Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет депутатом
Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет де...
27.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Крыму ожидают новых арестов (0)
Донбасс место смерти (6)
Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовском СИЗО (0)
Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов (14)
25 лет казни Наджибуллы (5)
Как у нас красиво... На картинке (0)
Семь лет финансового оздоровления Космического центра Хруничева. Итоги. (2)
Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет депутатом (4)
Не Маском единым - наш космотуризм куда как выгодней (11)
СУЭК: шахтерам копейки, собственникам - миллиарды (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Есть на свете незаменимые люди......
orphoprosecutor orphoprosecutor: Субъект с главой
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия и Турция настроены решительно требовать уступок друг от друга
Дарья Митина Дарья Митина: 25 лет назад
Дарья Митина Дарья Митина: Я/МЫ ВИТАЛИЙ НАЛИВКИН!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss