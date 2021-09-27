Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят поднять до «экономически обоснованных»,
3 Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири
4 Эпоха Меркель заканчивается вместе с доминированием Блока ХДС/ХСС
5 В Крыму ожидают новых арестов
6 Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.
7 Президент Путин отреагировал на просьбу Зюганова освободить сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко,
8 Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовским СИЗО
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 На Донбассе значительно увеличилось количество жертв среди мирных жителей
https://forum-msk.org/material/news/1...
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