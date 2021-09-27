В Крыму ожидают новых арестов Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят поднять до «экономически обоснованных», 3 Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири 4 Эпоха Меркель заканчивается вместе с доминированием Блока ХДС/ХСС 5 В Крыму ожидают новых арестов 6 Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. 7 Президент Путин отреагировал на просьбу Зюганова освободить сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко, 8 Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовским СИЗО https://forum-msk.org/material/news/1... 9 На Донбассе значительно увеличилось количество жертв среди мирных жителей https://forum-msk.org/material/news/1...



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