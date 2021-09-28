Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Задержали в метро депутата Госдумы

Опубликовано 28.09.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Задержали в метро депутата Госдумы

27 сентября задержали в метро избранного депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова. Он до сих пор является зарегистрированным кандидатом в депутаты Госдумы и проходит в депутаты по спискам партии от Москвы. То есть фактически он уже избранный депутат и для его задержания нужна санкция Генерального прокурора.

Также накануне утром задержали муниципального депутата от КПРФ Сергея Цукасова. В полиции на него составили 3 протокола. Повторное участие в "несанкционированном мероприятии" - до 30 суток, или штраф 150-300 тыс., или работы. Организация мероприятий (встречи с депутатами Госдумы) 20/09 и 25/09 - каждая до 10 суток, или штраф 20-30 тысяч.

На самом деле мы сталкиваемся с таким уровнем ограничения свободы, которого в истории еще не было.

Некий аппаратно-программный комплекс сам идентифицирует вас как вероятного прапвонарушителя, и фактически сам утверждает вашу вину. Протокол, который составляют сотрудники полиции, не бывшие на месте правонарушения и сами ничего не видевшие, что само по себе - служебный подлог. Но наши суды такие "заочные" протоколы признают. Хотя вы, кстати, имеете полное право не подписывать никаких протоколов.

При этом камера ведь может и ошибиться - мне, например, во время карантина приходили штрафы с нескольких поврежденных камер, хотя у меня был специальный пропуск и куаркод. А почему такую же ошибку не может совершить система распознавания лиц?

Далее, камера не может выяснить, почему вы оказались наь месте возможного правонарушения? Может быть, вы шли домой или навестить девушку? В конце концов, вышли попить пивка, и завернули посмотреть, чего это люди там митингуют? Это право у вас есть по конституции.

Но на упоминание конституции наши правоохранители реагируют, как бык на красную тряпку...

А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Крыму ожидают новых арестов
В Крыму ожидают новых арестов
27.09.2021
Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет депутатом
Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет де...
27.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Задержали в метро депутата Госдумы (0)
Правозащитнеицу депортируют в Узбекистан, где ей грозит тюрьма (0)
В Крыму ожидают новых арестов (1)
Донбасс место смерти (9)
Журналист Игорь Хорошилов отбывает второй срок подряд в ростовском СИЗО (0)
Наш опрос подтверждает неудовлетворение подавляющего большинства итогами выборов (20)
25 лет казни Наджибуллы (10)
Как у нас красиво... На картинке (1)
Семь лет финансового оздоровления Космического центра Хруничева. Итоги. (3)
Михаил Делягин рассказал о том, каким он станет депутатом (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Разжимая кулаки"
Дарья Митина Дарья Митина: Есть на свете незаменимые люди......
orphoprosecutor orphoprosecutor: Субъект с главой
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Россия и Турция настроены решительно требовать уступок друг от друга
Дарья Митина Дарья Митина: 25 лет назад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss