Задержали в метро депутата Госдумы

27 сентября задержали в метро избранного депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова. Он до сих пор является зарегистрированным кандидатом в депутаты Госдумы и проходит в депутаты по спискам партии от Москвы. То есть фактически он уже избранный депутат и для его задержания нужна санкция Генерального прокурора.

Также накануне утром задержали муниципального депутата от КПРФ Сергея Цукасова. В полиции на него составили 3 протокола. Повторное участие в "несанкционированном мероприятии" - до 30 суток, или штраф 150-300 тыс., или работы. Организация мероприятий (встречи с депутатами Госдумы) 20/09 и 25/09 - каждая до 10 суток, или штраф 20-30 тысяч.

На самом деле мы сталкиваемся с таким уровнем ограничения свободы, которого в истории еще не было.

Некий аппаратно-программный комплекс сам идентифицирует вас как вероятного прапвонарушителя, и фактически сам утверждает вашу вину. Протокол, который составляют сотрудники полиции, не бывшие на месте правонарушения и сами ничего не видевшие, что само по себе - служебный подлог. Но наши суды такие "заочные" протоколы признают. Хотя вы, кстати, имеете полное право не подписывать никаких протоколов.

При этом камера ведь может и ошибиться - мне, например, во время карантина приходили штрафы с нескольких поврежденных камер, хотя у меня был специальный пропуск и куаркод. А почему такую же ошибку не может совершить система распознавания лиц?

Далее, камера не может выяснить, почему вы оказались наь месте возможного правонарушения? Может быть, вы шли домой или навестить девушку? В конце концов, вышли попить пивка, и завернули посмотреть, чего это люди там митингуют? Это право у вас есть по конституции.

Но на упоминание конституции наши правоохранители реагируют, как бык на красную тряпку...

А.Б.