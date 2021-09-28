Зачем России гарнизоны?

Во всех крупных городах России имеются гарнизоны.

С точки зрения обороны страны их существование является бессмысленным - эпоха городов-крепостей закончилась 200 лет назад.

Во время Великой Отечественной войны при угрозе окружения гарнизоны сразу же оставляли города.

Что такое гарнизон

В Указе Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" говорится:

" Воинские части, расположенные постоянно или временно на территории с установленными границами либо в одном населенном пункте или в нескольких близлежащих населенных пунктах, составляют гарнизон.

Гарнизоны могут быть территориальными и местными.

Территориальный гарнизон - это воинские части, в том числе входящие в местные гарнизоны, расположенные, как правило, на территории одного субъекта Российской Федерации, а в отдельных случаях - на территории одной административно-территориальной единицы или на территориях нескольких его административно-территориальных единиц.

Местный гарнизон - это воинские части, расположенные в одном населенном пункте или нескольких близлежащих населенных пунктах и в ограниченном районе вокруг них.

Перечень территориальных гарнизонов и их границы утверждаются Министром обороны Российской Федерации по представлению командующего войсками военного округа (командующего Северным флотом)."

Таким образом, в России гарнизоны имеются не только в городах, но и на территории субъектов РФ.

Чем имперская армия отличается от федеральной

После завоевания Римской империей определенной территории для удержания в повиновении местного населения императоры создавали на ней крепости с имперскими гарнизонами и лагеря с имперскими легионами.

Вокруг крепостей затем возникали города.

Точно также создавалась Российская империя.

Федерация - это союз бывших государств (кантонов, штатов), которые в соответствии с федеральным договором часть своих полномочий добровольно передают федеральным органам власти.

Военные объекты федеральных вооруженных сил, в том числе военные базы, находятся на территории субъектов федерации в соответствии с договором, который заключается между федеральным правительством и субъектом федерации.

Земля под военным объектом либо выкупается либо арендуется федеральным правительством у субъекта федерации с согласия местного населения.

У Российской Федерации имперская армия

После отказа большевиков от выполнения 12 пункта программы РСДРП, который требует "Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа", вооруженные силы СССР сохранили имперскую структуру российской императорской армии.

Пороховая бочка

В соответствии с Конституцией РФ 1993 г.:

"Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления."

Два последних президента РФ в политическом отношении являются малограмотными людьми, о российском генералитете в этом плане вообще нет смысла говорить, поэтому после без малого 30-ти лет противоречие между федеративным устройством России и имперским устройством Вооруженных сил РФ не устранено.

Это противоречие - пороховая бочка под Российским государством.

Или будет изменена Конституция РФ и Россия будет объявлена империей, или однажды народ России потребует вывести с территории страны оккупационные войска.