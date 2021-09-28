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Московский листок

Субъект с главой

Опубликовано 28.09.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Субъект с главой

Только что прочитала новость: в Думу внесен законопроект, меняющий название хозяев регионов и позволяющий им избираться больше чем на два срока. Насчет предложения продлить полномочия даже говорить не хочу: цинизм власти просто зашкаливает.

 

А вот лингвистическую составляющую прокомментирую. «Глава субъекта Российской Федерации» — по-моему, звучит забавно. «Жена главы субъекта», «в моем субъекте все нормально», «встреча главы субъекта с главой соседнего субъекта». М-да. Есть множество русских и вполне обрусевших слов, обозначающих территории страны: области, районы, республики, округа. Даже «регионы» мы уже переварили. Их руководители - губернаторы, президенты, председатели. Неужели те, кто придумывает подобные законопроекты (исключительно актуальные, кстати, да? нет сейчас ничего более важного в стране!), не чувствуют в слове «субъект» насмешливую и принижающую коннотацию?

 

Вопрос риторический. Мне вот давно не дает покоя аббревиатура РВИО — так сокращенно называется Российское военно-историческое общество, созданное, между прочим, усилиями бывшего министра культуры. Произношу «рвио» — и сразу вспоминаю улицу Лярвотто в Монте-Карло (была однажды, в тучные времена). Улица мне не понравилась категорически.

 

Интересно, лингвистическая экспертиза в Госдуме есть? Раньше вроде бы была.



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