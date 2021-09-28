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Московский листок

Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова

Опубликовано 28.09.2021 в разделе комментариев 3

путин цензура выборы кремль
Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» (ЕР) по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — комиссию партии по развитию Восточной Сибири. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Также, по его словам, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства, поддержки семьи.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу и Лавров при этом останутся на своих постах в Минобороны и МИДе соответственно.

Я не понял, все эти люди избирались в «Единую Россию»?

Или все же в Государственную думу?

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Лаврухе и Шойгаку еще повезло, а вот над Димоном хоть плачь, хоть смейся
Цитата написал 28.09.2021 11:50
Телеграм-канал "Генерал СВР"
https://t.me/generalsvr/515
.
Дорогие подписчики и гости канала! Информация, которую мы сегодня обнародуем, носит весьма щекотливый характер, и мы взвешивали все "за" и "против", решая, стоит ли ее разглашать. Но так как речь идет о здоровье президента, хоть и бывшего, тем более, Дмитрий Медведев - публичная персона, и хоть и формально, но председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ. К тому же в данном случае имеет место преступление, совершенное по приказу действующего президента Путина. Происшествие, которое случилось с Дмитрием Медведевым, абсолютно абсурдное и даже анекдотичное, но реальность порою оказывается намного интересней и случай с Медведевым яркий тому пример.
.
16 сентября у нас на канале мы опубликовали информацию о том, что в преддверии дня рождения Дмитрия Медведева действующий президент Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСО привести в чувство Дмитрия Анатольевича, который находился в запое, для того, чтобы Путин мог поздравить трезвого именинника. Мы оставим этот пост в ссылке под этим материалом. Но история на этом, к сожалению для Медведева, не закончилась и имела продолжение. Во время физического воздействия на бывшего президента ребята из ФСО перестарались, что привело к, мягко говоря, печальным последствиям для Медведева. Мы упоминали о том, что во время экзекуции Дмитрий Анатольевич получил в том числе травмы мягких тканей в области паха, и эти травмы оказались настолько серьезны, что потребовалась медицинская помощь и даже хирургическое вмешательство. Оперирующий врач пришел к выводу, что семенники спасти не удастся, и они были удалены. Теперь Дмитрий Анатольевич вынужден будет проходить терапию, чтобы избежать изменений в голосе и других неприятных последствий.
.
Ситуация действительно нелепая и для Медведева трагическая. Но, с другой стороны, если Путина не замучает совесть (что навряд ли) и Медведева, как планируется, плавно выкинут из политического пространства, то Дмитрий Анатольевич может начать карьеру исполнителя песен тенором или фальцетом, ну или может стать танцором - теперь ему ничего не мешает.
https://t.me/generalsvr/500
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(без названия)
стоик7912 написал 28.09.2021 11:26
Думающую молодежь никуда не пускают?
Или старик, или умственно отсталый спортсмен, либо шпион-неудачник - главное, чтобы бездумно подчинялись?
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(без названия)
Нарсуд написал 28.09.2021 10:56
Всех в овражек и на корм собакам!
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