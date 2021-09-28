Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» (ЕР) по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, а глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — комиссию партии по развитию Восточной Сибири. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Также, по его словам, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства, поддержки семьи.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шойгу и Лавров при этом останутся на своих постах в Минобороны и МИДе соответственно.

Я не понял, все эти люди избирались в «Единую Россию»?

Или все же в Государственную думу?

А.Б.