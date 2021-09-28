Путин - президент сообщающихся сосудов?

Одним из главных врагов России остается бедность, этот враг еще не побежден. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства, передает ТАСС.
«Но нам, для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще «Ура!» кричать рановато. Враг еще не побежден», — отметил Путин, уточнив, что под врагом имеет в виду бедность, а также проблемы в системе здравоохранения, образования и развития инфраструктуры.
Интересно, а повальная бедность населения никак не связана с потрясающим богатством некоторых, близких к Путину выдающихся граждан? Не является ли это «сообщающимися сосудами» - если в одном месте прибывает, то во многих других – убывает?
Ну и потом, Путин у власти уже 21 год, это ж при нем богатство олигархов выросли, и бедность основного населения – тоже.
И разве не Путин инициировал убийственную реформу здравоохранения?
Не Путин занимался реформированием системы образования, когда-то одной из лучших в мире?
Да и инфраструктура рухнула разве не в результате масштабной деиндустриализации, прошедшей за 20 лет путинского правления?
Так может, надо что-то делать с причиной катастрофы, а не с последствиями? Кто враг вообще?
А.Б.
|
|
стоик7912 написал 28.09.2021 11:36
Жддлдшщлдж написал 28.09.2021 11:28
напр., бедность работающего пенсионера-работника имеет фио Путин Владимир Владимирович, которому не то в падлу, не то не до сук остановить грабеж означенного пенсионера "государством", возглавляемым Путиным Владимиром Владимировичем
ну - печенеги, видать, мешают или гитлеровские фашисты, ага