Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге свободы интернета

Россия вошла в топ-15 стран мира по уровню репрессий в отношении интернета, следует из ежегодного исследования американской неправительственной организации Freedom House.

В мировом рейтинге интернет-свобод Freedom on the Net 2021 Россия занял 50-е место из 63 возможных, опустившись ниже ряда африканских стран.

С 30 баллами из максимальных 100, Россия попала в группу из двух десятков государств, где интернет не признан даже «частично свободным». Это, в частности, Руанда, Судан, Белоруссия, Узбекистан, Венесуэла, Эфиопия, Саудовская Аравия, а также ежегодные антилидеры рейтинга свобод - Иран и Китай. Лидером по уровню свободы интернета в рейтинге Freedom House стала Исландия. Далее следуют Эстония, Канада, Коста-Рика, Тайвань и Германия.

«Российское правительство построило целый лабиринт из норм и правил, которые должны соблюдать иностранные компании», - отмечают авторы исследования.

По мнению Freedom House, в России сейчас выполняются 7 из 9 условий несвободы интернета: блокируются соцсети и средства коммуникации; блокируется политический, социальны и религиозный контент; проправительственные комментаторы (боты) манипулируют онлайн-дискуссиями; принимаются законы, усиливающие цензуру; блоггеры подвергаются арестам и физическому насилию; на критиков правительства осуществляются технологические атаки.