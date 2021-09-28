Страшное пророчество Игоря Герасимова

Писатель и журналист Игорь Герасимов опубликовал в свободном доступе книгу "Чаша отравы". Это — книга предупреждение всем нам и лекарство от заблуждений.

Автор через художественные и мистические образы строит удивительно стройную систему, которая может дать ключ к пониманию,почему развалился СССР, кто желал смерти стране внутри советской системы и что для этого делал. Откуда взялась пандемия COVID-19 и главное — связанная с ней всемирная истерия? В чем суть противостояния патриотов, либералов, левых и правых, США и Китая, к чему это может привести? Откуда взялись цифровизация и с какой целью началось полное переформатирование социально-экономических основ капитализма? В романе поднимаются вопросы смысла развития человеческого общества, поиска путей разрешения социальных противоречий, ноосферы и построения светлого будущего. О книге рассказывает политолог Андрей Иванов.

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