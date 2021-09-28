Тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 27 сентября задержали в метро депутата ГосДумы https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Губернаторам разрешат "обнулиться" вслед за Путиным и называться они будут «главами субъектов» 3 Путин объявил о новых должностях Шойгу и Лаврова в «Единой России» https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Одним из главных врагов России остается бедность, https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Правозащитницу депортируют в Узбекистан, где ей грозит тюрьма https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге свободы интернета https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Не опустил кузов – погиб сам и погубил другого 8 Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, 9 Тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия



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