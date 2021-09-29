Об успехе КПРФ на выборах и возможных последствиях

Основным противником действующей власти на выборах 2021 года неожиданно стала КПРФ, хотя противостояние 1990-х казалось навсегда канувшим в лету. Г.А.Зюганов, напоминающий флегматичностью и безобидностью плюшевую корову, сейчас места себе не находит и всё порывается загладить своё неловкое положение перед президентом, по-пионерски клянётся ему в верности. Чем же можно объяснить ренессанс компартии, проведшей агитационную кампанию тише воды, ниже травы?

Объективно к настоящему моменту КПРФ заросла буржуазным кабинетным салом настолько, что вряд ли представители её верхушки отличат рабочих от австралопитеков - и тех, и других они если и видели, то только в музее. Партия зачахла: от 500-тысячной армии девяностых остались несколько процентов активных членов, остальные либо ушли в "Единую Россию", либо исключены интриганами на местах, прочие по возрасту годятся в отцы отнюдь не молодому Геннадию Андреевичу, при этом часть их них путает его с Леонидом Ильичом. Яркие фигуры вроде Николая Бондаренко так одиноки, что лишь подчёркивают унылую пустоту этой политической немощи. Будь коммунисты такими при Ельцине, он бы уложил их одним щелбаном. Так в чём же секрет их нынешнего электорального успеха?

В том-то и дело, что главную роль здесь сыграла конъюнктура. В первую очередь, это затянувшаяся на три десятилетия практика дикого капитализма, сделавшая для нас явью то, что мы видели в начальных сериях киноэпопей, посвящённых предреволюционной истории, о чём читали в трагических произведениях Горького и Короленко, что изучали со школьной скамьи в трудах классиков марксизма-ленинизма. Беспросветная тьма, эксплуатация, нищета трудящихся и вызывающая роскошь, чванство, произвол мироедов. Мурло дикого капитализма мало кому может понравиться.

Во-вторых, ностальгия по отлакированному временем СССР: колбаса по 2.20, бесплатная общага, Гагарин. Впрочем, если вспомнить гомерические масштабы беспробудного пьянства двух третей населения в период "застоя", ненависть народа к Горбачёву, попытавшемуся отлучить строителей социализма от опохмелки хотя бы по будням, то можно предположить, что значительная часть россиян трезвыми глазами на СССР никогда и не смотрела. Советский период теперь часто рисуют этаким раем на земле, но из которого почему-то в одночасье решили сгинуть 15 миллионов членов КПСС, включая всё нынешнее руководство страны во главе с президентом и его верным спутником, таёжным мечтателем - строителем сибирских городов.

В-третьих, опостылевшие физиономии вечно что-то запрещающих депутатов, полоумных чиновников, пропагандистских кликуш, средневековых мракобесов. Тут или "против всех", или кто угодно, но не они.

При этом надо понимать, что наши граждане очень любят созерцать скандалы. Если где-то на экране склока, крики, визг - жди толпу зевак. Если ругань, мат, плевки друг в друга - будет море любопытных. Полтора миллиона подписчиков блога Бондаренко или шесть миллионов подписчиков блога Навального вовсе не говорят о числе сторонников, они свидетельствуют лишь о накале страстей на каналах. Если бы Жириновский завёл подобный блог и каждодневно там орал, обзывал, бил и плескал воду из стакана в лицо своим оппонентам и соратникам, то имел бы не меньшую популярность. Реальная же поддержка КПРФ сопоставима с количеством тех, кто вышел на митинг против итогов электронного голосования - 500 человек в 15-миллионной Москве.

Ряд политологов отмечает близость ядра избирателей "ЕР" и КПРФ, говоря об их патерналистской направленности. Те и другие ждут проявления "отеческой заботы" от государства, например, в виде разовых подачек перед выборами. Только первым 10 тысяч для пенсионеров достаточно, а вторые критикуют - надо больше.

Однако при всей неприглядности зюгановской партии выбор в её пользу в нынешних условиях с точки зрения многих голосовавших россиян оправдан. Позиция ультралибералов, выраженная формулой "Чума на оба ваших дома", как и позиция крайне левых движений, настаивающих на никчемности всякого парламентаризма, не находят массовой поддержки. Люди живут здесь и сейчас, их век короток, чтобы уповать на то, что через пару тысяч лет общество в целом достигнет какого-то идеала. Сделать сегодня жизнь чуть лучше, чем вчера - уже неплохо.

Главная угроза будущему страны, главная беда России - монополия на власть олигархической группировки, объединившейся вокруг нефтегазовой кормушки. Усиление КПРФ на широкой платформе непременно приведёт к изменениям внутри этой партии, приходу новой смены, появлению политических лидеров, ориентированных на социал-демократические принципы. Возможно возникновение своеобразного народного фронта по образцу испанского и французского 1930-х годов. Объединение умеренных либералов, социалистов, коммунистов, демократических сил, здравой части нынешнего госаппарата против откровенно гибельного курса, коррупции и бюрократии ещё возможно.