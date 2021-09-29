Навального решили похоронить заживо

Следственный комитет возбудил против оппозиционера Алексея Навального и его соратников дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по нему предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сам Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов подозреваются в создании сообщества и руководстве им. Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и ещё несколько человек – в участии в нём.

***

Ну, примерно это и ожидалось. Попал, так не выпустят. В средние века давно бы казнили публично каким-нибудь экзотическим способом, чтоб страшно и неповадно.

Сейчас не принято, поэтому будет сидеть неопределенно долго.

Когда в законодательство вводили неопределенное понятие "экстремизма", я писал, что это приведет к применению статьи направо и налево.

В брежневские времена диссидентов сажали за хулиганство. Но тут срок не может быть очень большим, да этого и не требовалось - 2-3 года в Мордовии и высылка за границу без права вернуться. То есть вопрос решался относительно малой кровью и гарантированное.

В современной Белоруссии "шьют" терроризм. Глупо. Все знают, что такое настоящий терроризм, как выглядят террористы, и человек, запершийся с женой в квартире с охотничьим ружьем, никаким террористом, конечно, не является. Не являлся...

А вот с экстремизмом все куда проще. Понятие неопределяемое, значит, подходит для чего угодно. Плевался шкурками от семечек в представителей "органов" - экстремист. Пел на солее храма неканонические тексты - экстремист. Публиковал расследования коррупции первых лиц - тоже экстремист. Тем более, были какие-то публичные акции - это уж точно экстремизм.

А что такое вообще экстремизм? Не знаю, но это и неважно.

Писал уже недавно, что против политэмигранта Сергея Резника сейчас заводят аж три дело, в том числе и об экстремизме. Зачем? Ведь в суд Ростова-на-Дону он однозначно не явится.

А вот чтобы и не являлся. Вообще никуда в Российской Федерации. Тоже самое касаемо Соболь, Волкова, Жданова и других - не возвращайтесь.

Ну а сам Навальный теперь витрина беспредела. Будет шить трусы для сотрудников ФСИН до скончания века. Во ФСИН уже и жопы закончатся, а он все будет шить и шить, как Сизиф со швейной машинкой.

А.Б.