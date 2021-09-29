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Московский листок

Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов

Опубликовано 29.09.2021 в разделе комментариев 0

Олег Калачев говорит с депутатом Мосгордумы Евгением Ступиным о ситуации, когда после выборов власть начинает прессовать своих оппонентов.



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