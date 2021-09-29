Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ситуация созрела для национальной политической стачки

Опубликовано 29.09.2021 автором в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Ситуация созрела для национальной политической стачки

Полиция заблокировала четырех юристов КПРФ и не дает им доехать до суда, чтобы подать иски и оспорить результаты голосования на выборах в Госдуму. По словам секретаря московского горкома партии Николая Волкова, иски КПРФ подает в Пресненский районный суд. Партия должна успеть подать иски до среды, 29 сентября, до 17:00 — после этого истекает крайний срок.

От отметил, что само здание горкома оцеплено полицией уже несколько дней, а сегодня оцепили также здание юридической службы. Коммунисты называют главной проблемой дистанционное электронное голосование и фальсификации при формировании списков избирателей.

«У нас есть люди, кто не живет в Москве, но они готовы подтвердить, что они дистанционно голосовали на выборах именно в московской системе дистанционного электронного голосования. Закон этого не допускает, а факты есть»,— рассказал Волков.

Это, конечно, беспрецедентное использование правоохранительных органов для воспрепятствования правосудию. Очередное дно пробито. Полиция не дает вовремя подать иск.

Но есть один вопрос – почему компартия использует весь арсенал либерально-демократических сил, петиции, суды, митинги и пикеты, и ни разу в своей истории не призвала к забастовке?

Мне кажется, ситуация созрела именно для национальной политической стачки – КПРФ единственная партия, для которой это органично, и которая имеет достаточно сил, чтоб не только призвать, но и реализовать призыв. Все левые силы, и не только левые, это безусловно поддержат. Но ни одна другая организация самостоятельно сил для этого не имеет.

Кстати, это никакой не экстремизм вообще, забастовки у нас не запрещены, и призывать к ним – законно!

А для КПРФ это еще и совершенно органично.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Блтлбтлбт написал 29.09.2021 10:36
О! - органичная органика организации организовала оргвыводы, - цензура наше все!
баранов, самому-то не смешно?? - вбирай, пока народ не ухахатался с эдакой клинической простоты
ага, и превентивно забаненннн!
дешевки убогие, - воистину оппозиция вове путену, - два сапога пара
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия
Тексты законов в России становятся все сложнее для...
28.09.2021
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через ...
29.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин продолжит повышать нищенские пенсии (0)
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования (0)
Путин призвал "вытащить людей из трущоб" (0)
"Единая Россия" готова блокировать зарубежные соцсети и IT-компании (0)
Полиция "берет на карандаш" действующих депутатов Госдумы (0)
Ситуация созрела для национальной политической стачки (1)
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов (0)
Навального решили похоронить заживо (13)
Об успехе КПРФ на выборах и возможных последствиях (7)
Тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Протестные митинги могут повториться в феврале 2022-го: Как Лукашенко намерен поменять Конституцию
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О причинах неустранимого оптимизма
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: На Навальном силовики вымещают трусость и немощь
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок как пионер
Дарья Митина Дарья Митина: На облаце
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss