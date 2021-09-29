Ситуация созрела для национальной политической стачки

Полиция заблокировала четырех юристов КПРФ и не дает им доехать до суда, чтобы подать иски и оспорить результаты голосования на выборах в Госдуму. По словам секретаря московского горкома партии Николая Волкова, иски КПРФ подает в Пресненский районный суд. Партия должна успеть подать иски до среды, 29 сентября, до 17:00 — после этого истекает крайний срок.

От отметил, что само здание горкома оцеплено полицией уже несколько дней, а сегодня оцепили также здание юридической службы. Коммунисты называют главной проблемой дистанционное электронное голосование и фальсификации при формировании списков избирателей.

«У нас есть люди, кто не живет в Москве, но они готовы подтвердить, что они дистанционно голосовали на выборах именно в московской системе дистанционного электронного голосования. Закон этого не допускает, а факты есть»,— рассказал Волков.

Это, конечно, беспрецедентное использование правоохранительных органов для воспрепятствования правосудию. Очередное дно пробито. Полиция не дает вовремя подать иск.

Но есть один вопрос – почему компартия использует весь арсенал либерально-демократических сил, петиции, суды, митинги и пикеты, и ни разу в своей истории не призвала к забастовке?

Мне кажется, ситуация созрела именно для национальной политической стачки – КПРФ единственная партия, для которой это органично, и которая имеет достаточно сил, чтоб не только призвать, но и реализовать призыв. Все левые силы, и не только левые, это безусловно поддержат. Но ни одна другая организация самостоятельно сил для этого не имеет.

Кстати, это никакой не экстремизм вообще, забастовки у нас не запрещены, и призывать к ним – законно!

А для КПРФ это еще и совершенно органично.