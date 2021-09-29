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Московский листок

Полиция "берет на карандаш" действующих депутатов Госдумы

Опубликовано 29.09.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Полиция "берет на карандаш" действующих депутатов Госдумы

Проигравший выборы в Госдуму кандидат от КПРФ Валерий Рашкин, бывший член ОНК Марина Литвинович, оппозиционер Сергей Удальцов, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева и политик-коммунист Павел Иванов могут быть наказаны за призывы к участию в несанкционированной акции 25 сентября в Москве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Валерий Рашкин, Марина Литвинович, Сергей Удальцов, Екатерина Енгалычева, Павел Иванов распространяли призывы к участию в незаконных акциях 25 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция "взяла их на карандаш", им может грозить административная ответственность вплоть до ареста в соответствии с российским законодательством.

Интересно, Рашкин проиграл в округе, но прошел по спискам КПРФ. То есть полиция у нас берет на карандаш действующих депутатов Госдумы?

***

Статья 19. Неприкосновенность сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы

(в ред. Федерального закона от 22.12.2020 N 440-ФЗ) 

1. Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий.

2. Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации не могут быть:

а) привлечены к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;

б) задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев задержания на месте преступления) или допросу;

в) подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

3. Неприкосновенность сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые ими личные и служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, на их переписку.

А.Б.



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