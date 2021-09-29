"Единая Россия" готова блокировать зарубежные соцсети и IT-компании

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил возможность блокировки зарубежных соцсетей и IT-компаний.

По его словам, такой вариант предусматривается в случае вмешательства сервисов во внутренние дела страны.

«У нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам», — сказал Медведев в интервью RT.

Он добавил, что вмешательство иностранных IT-компаний было замечено во время трехдневного голосования в России. «Когда я, значит, смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», — сказал Медведев.

По его словам, реагировать на такие действия можно по-разному — «не только погрозить пальчиком», но и иметь возможность запретить деятельность таких компаний.

Дмитрий Анатольевич, запрети еще и латиницу… А что? Вмешиваются же в наши внутренние дела на ненашем алфавите.

А.Б.