Путин призвал "вытащить людей из трущоб"

Интересно, а кто их туда затащил?

Самоизолированный президент России Владимир Путин призвал запустить в стране новую программу расселения аварийного жилья. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник, 28 сентября, на совещании по экономическим вопросам.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», - приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что расселение аварийных домов должно начаться уже в следующем году. Граждане должны получать качественное, современное жилье. «Прошу учесть это в проекте бюджета», - распорядился Путин.

Но разве не лично Путин уже двадцать лет руководит страной и определяет ее социально-экономическую политику, которая привела к чудовищной бедности миллионы россиян и фантастическому обогащению единиц?

А разве не лично Путин уже двадцать лет руководит страной и именно в эти годы была осуществлена невиданная в мировой истории деиндустриализация, приведшая к уничтожению, в том числе, и инфраструктуры?

И 20 лет назад это жилье трущобами не было…

А.Б.