Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования

Опубликовано 29.09.2021 в разделе комментариев 5

путин цензура выборы кремль
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования

Члены электронного избиркома Москвы написали открытое письмо руководителю столичного штаба по наблюдению за выборами Алексею Венедиктову, в котором указали на неточности его заявлений о работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также потребовали отменить ее результаты. Обращение опубликовано на сайте «Новой газеты».

Авторы письма заявили, что «ни один из доводов» Венедиктова в ответе членам московских избиркомов и наблюдателям «не может считаться корректным».

«Вы пишете, что заявки на ДЭГ проверялись по базам и поэтому там нет фейковых аккаунтов. В реальности проверкой данных избирателей занимались не члены избирательной комиссии, а сотрудники мэрии Москвы. Члены комиссии к базам, по которым можно было проверить участников электронного голосования, доступа не имели», — говорится в письме.

В обращении отмечается, что Венедиктов сам признал, что как минимум час система ДИТ была полностью недоступна членам комиссии и наблюдателям. Ранее Венедиктов писал, что спустя час после окончания голосования 19 сентября, в 21:00, был опубликован ключ шифрования.

«Как минимум все, что попало в ДЭГ после 20:00, могло подвергаться любым манипуляциям, и это прямо следует из ваших же слов», — написали авторы письма. Они добавили, что большую часть 17 сентября система выдавала некорректную информацию, что «полностью компрометирует» ее «как источник данных».

В письме также говорится, что списки электронных избирателей «были не выверены» и были случаи, когда жители могли «проголосовать сразу тремя бюллетенями».

Члены избиркома указали на некорректность слов Венедиктова о том, что специалисты не выявили следов вбросов. В действительности они говорили, что «проверить что-либо в закрытой системе невозможно», отмечается в письме.

«Электронное голосование, в отличие от традиционного, полностью организовали не члены избирательной комиссии, а сотрудники департамента информационных технологий мэрии Москвы. При этом мэр Москвы выставил на этих выборах свой список кандидатов. Многие из этих кандидатов выиграли исключительно благодаря результатам электронного голосования. Вкупе с вышеизложенными фактами это ставит серьезный вопрос о конфликте интересов <…> Тяжело и больно осознавать, что настоящие голоса попали в черный ящик, где могли быть смешаны с голосами ботов или искажены, а избирательная комиссия и наблюдатели не могли это проконтролировать», — подытожили авторы письма.

 



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Блтлбтбтрлдж
Так или иначе... написал 29.09.2021 12:15
но - и и это хороший признак - на скамью Нюрнберга-2 им, мелким киберсошкам, неохота.
Не из тех еще, видно, кому отступать поздно, некуда (даже севастопольские сходни 1920 года не для них, только магаданские лет БТ). И кто поэтому прямо говорит: "Это не выборы, это война"(с)
Что есть чистая правда. Та самая "единственная Гражданская"(с), кстати, если кто не понял. В парадоксально измененной форме и на минималках пока, но слово уже произнесено...
Ответить
(без названия)
Блтлбтбтрлдж написал 29.09.2021 12:05
добровольные участники групповой оргии возмущены тем, что их отпендюрили в неприличных позах
мы в потрясении
Ответить
Карло написал 29.09.2021 10:59:"думающему и непредвзятому человеку понятно, что... фальсификат" - По
-этому написал 29.09.2021 11:51
думающие и непредвзятые ни в каких голосовалках не участвуют.
Ответить
В германии электронное голосование
VvPp написал 29.09.2021 11:45
запрещено именно по причине неконтролируемости реальных данных.
Ответить
(без названия)
Папа Карло написал 29.09.2021 10:59
Тут не убавить, не прибавить. Любому думающему и непредвзятому человеку понятно, что результаты ДЭГ - махровый фальсификат.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия
Тексты законов в России становятся все сложнее для...
28.09.2021
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через ...
29.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин продолжит повышать нищенские пенсии (1)
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования (5)
Путин призвал "вытащить людей из трущоб" (1)
"Единая Россия" готова блокировать зарубежные соцсети и IT-компании (2)
Полиция "берет на карандаш" действующих депутатов Госдумы (0)
Ситуация созрела для национальной политической стачки (5)
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов (0)
Навального решили похоронить заживо (15)
Об успехе КПРФ на выборах и возможных последствиях (7)
Тексты законов в России становятся все сложнее для восприятия (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пора выходить на политическую стачку
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Протестные митинги могут повториться в феврале 2022-го: Как Лукашенко намерен поменять Конституцию
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О причинах неустранимого оптимизма
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: На Навальном силовики вымещают трусость и немощь
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок как пионер
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss