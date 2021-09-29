Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования

Члены электронного избиркома Москвы написали открытое письмо руководителю столичного штаба по наблюдению за выборами Алексею Венедиктову, в котором указали на неточности его заявлений о работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также потребовали отменить ее результаты. Обращение опубликовано на сайте «Новой газеты».
Авторы письма заявили, что «ни один из доводов» Венедиктова в ответе членам московских избиркомов и наблюдателям «не может считаться корректным».
«Вы пишете, что заявки на ДЭГ проверялись по базам и поэтому там нет фейковых аккаунтов. В реальности проверкой данных избирателей занимались не члены избирательной комиссии, а сотрудники мэрии Москвы. Члены комиссии к базам, по которым можно было проверить участников электронного голосования, доступа не имели», — говорится в письме.
В обращении отмечается, что Венедиктов сам признал, что как минимум час система ДИТ была полностью недоступна членам комиссии и наблюдателям. Ранее Венедиктов писал, что спустя час после окончания голосования 19 сентября, в 21:00, был опубликован ключ шифрования.
«Как минимум все, что попало в ДЭГ после 20:00, могло подвергаться любым манипуляциям, и это прямо следует из ваших же слов», — написали авторы письма. Они добавили, что большую часть 17 сентября система выдавала некорректную информацию, что «полностью компрометирует» ее «как источник данных».
В письме также говорится, что списки электронных избирателей «были не выверены» и были случаи, когда жители могли «проголосовать сразу тремя бюллетенями».
Члены избиркома указали на некорректность слов Венедиктова о том, что специалисты не выявили следов вбросов. В действительности они говорили, что «проверить что-либо в закрытой системе невозможно», отмечается в письме.
«Электронное голосование, в отличие от традиционного, полностью организовали не члены избирательной комиссии, а сотрудники департамента информационных технологий мэрии Москвы. При этом мэр Москвы выставил на этих выборах свой список кандидатов. Многие из этих кандидатов выиграли исключительно благодаря результатам электронного голосования. Вкупе с вышеизложенными фактами это ставит серьезный вопрос о конфликте интересов <…> Тяжело и больно осознавать, что настоящие голоса попали в черный ящик, где могли быть смешаны с голосами ботов или искажены, а избирательная комиссия и наблюдатели не могли это проконтролировать», — подытожили авторы письма.
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Так или иначе... написал 29.09.2021 12:15
Не из тех еще, видно, кому отступать поздно, некуда (даже севастопольские сходни 1920 года не для них, только магаданские лет БТ). И кто поэтому прямо говорит: "Это не выборы, это война"(с)
Что есть чистая правда. Та самая "единственная Гражданская"(с), кстати, если кто не понял. В парадоксально измененной форме и на минималках пока, но слово уже произнесено...
Блтлбтбтрлдж написал 29.09.2021 12:05
мы в потрясении
-этому написал 29.09.2021 11:51
VvPp написал 29.09.2021 11:45
Папа Карло написал 29.09.2021 10:59