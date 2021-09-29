Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования

Члены электронного избиркома Москвы написали открытое письмо руководителю столичного штаба по наблюдению за выборами Алексею Венедиктову, в котором указали на неточности его заявлений о работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также потребовали отменить ее результаты. Обращение опубликовано на сайте «Новой газеты».

Авторы письма заявили, что «ни один из доводов» Венедиктова в ответе членам московских избиркомов и наблюдателям «не может считаться корректным».

«Вы пишете, что заявки на ДЭГ проверялись по базам и поэтому там нет фейковых аккаунтов. В реальности проверкой данных избирателей занимались не члены избирательной комиссии, а сотрудники мэрии Москвы. Члены комиссии к базам, по которым можно было проверить участников электронного голосования, доступа не имели», — говорится в письме.

В обращении отмечается, что Венедиктов сам признал, что как минимум час система ДИТ была полностью недоступна членам комиссии и наблюдателям. Ранее Венедиктов писал, что спустя час после окончания голосования 19 сентября, в 21:00, был опубликован ключ шифрования.

«Как минимум все, что попало в ДЭГ после 20:00, могло подвергаться любым манипуляциям, и это прямо следует из ваших же слов», — написали авторы письма. Они добавили, что большую часть 17 сентября система выдавала некорректную информацию, что «полностью компрометирует» ее «как источник данных».

В письме также говорится, что списки электронных избирателей «были не выверены» и были случаи, когда жители могли «проголосовать сразу тремя бюллетенями».

Члены избиркома указали на некорректность слов Венедиктова о том, что специалисты не выявили следов вбросов. В действительности они говорили, что «проверить что-либо в закрытой системе невозможно», отмечается в письме.

«Электронное голосование, в отличие от традиционного, полностью организовали не члены избирательной комиссии, а сотрудники департамента информационных технологий мэрии Москвы. При этом мэр Москвы выставил на этих выборах свой список кандидатов. Многие из этих кандидатов выиграли исключительно благодаря результатам электронного голосования. Вкупе с вышеизложенными фактами это ставит серьезный вопрос о конфликте интересов <…> Тяжело и больно осознавать, что настоящие голоса попали в черный ящик, где могли быть смешаны с голосами ботов или искажены, а избирательная комиссия и наблюдатели не могли это проконтролировать», — подытожили авторы письма.