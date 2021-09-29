Путин продолжит повышать нищенские пенсии

Размер пенсий россиян в ближайшие годы вырастет, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан. В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — заявил президент.

На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью РИА Новости, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 процента, а социальные — на 7,7 процента. Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, а в 2024-м — 20 469 рублей.

А работающие пенсионеры продолжат получать суммы, на которые не то что прожить, а иной раз даже за коммуналку не расплатиться.