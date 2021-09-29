Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Навального решили похоронить заживо
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Полиция заблокировала юристов КПРФ, которые подают заявления в суд о признании результатов электронного голосования недействительными
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Рашкину, Удальцову и Литвинович пригрозили ответственностью за призывы к незаконным акциям
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Медведев предупредил о возможности блокировки иностранных соцсетей в России
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Путин призвал «вытащить людей из трущоб»
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Президент Путин пообещал россиянам повышение пенсий в ближайшие годы
8 На Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию,
9 Количество гражданских жертв на Донбассе увеличилось на 51%
10 Нацисты теперь учатся в Национальной академии сухопутных войск Украины
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