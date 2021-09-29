Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Навального решили похоронить заживо https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Полиция заблокировала юристов КПРФ, которые подают заявления в суд о признании результатов электронного голосования недействительными https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Рашкину, Удальцову и Литвинович пригрозили ответственностью за призывы к незаконным акциям https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Медведев предупредил о возможности блокировки иностранных соцсетей в России https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Путин призвал «вытащить людей из трущоб» https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Президент Путин пообещал россиянам повышение пенсий в ближайшие годы 8 На Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию, 9 Количество гражданских жертв на Донбассе увеличилось на 51% 10 Нацисты теперь учатся в Национальной академии сухопутных войск Украины



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