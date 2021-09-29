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Московский листок

Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования

Опубликовано 29.09.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Навального решили похоронить заживо

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2 Полиция заблокировала юристов КПРФ, которые подают заявления в суд о признании результатов электронного голосования недействительными

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3 Рашкину, Удальцову и Литвинович пригрозили ответственностью за призывы к незаконным акциям

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4 Медведев предупредил о возможности блокировки иностранных соцсетей в России

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5 Путин призвал «вытащить людей из трущоб»

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6 Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования

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7 Президент Путин пообещал россиянам повышение пенсий в ближайшие годы

 

8 На Украине решили установить памятный знак нацистскому коллаборационисту Владимиру Багазию,

 

9 Количество гражданских жертв на Донбассе увеличилось на 51%

 

10 Нацисты теперь учатся в Национальной академии сухопутных войск Украины

 



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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