Суд или политическая стачка?

«Дума – это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле же у неё будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над нею будут стоять верхняя палата и вооружённое до зубов правительство.»

(И. Сталин, Государственная Дума и тактика социал-демократии, 1906 г., т. 1, с. 207).

Итак, вместо того, чтобы прибегнуть к самой простой форме классовой борьбы рабочего класса – к экономической борьбе, поднимать трудовую Россию на Всероссийскую политическую стачку, проигравшие кандидаты от КПРФ на выборах в Государственную Думу, решили оспорить итоги выборов в суде.

Ситуация созрела для национальной политической стачки

Допустим, что суд признает итоги голосования (как электронного, так и традиционного) в отдельных округах недействительными. И что? Что это даст? Кроме отмены и назначение новых выборов на отдельных участках, ничего положительного для рабочего класса. Переголосовка на отдельных участках не отменяет результаты выборов в целом. Государственная Дума всё равно остаётся в руках у «Единой России».

Но если даже допустить, что Государственная дума оказалась в руках КПРФ и других мелких партий, это ничего не значит. «Дума – это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом, на деле же у неё будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над нею будут стоять верхняя палата и вооружённое до зубов правительство.» (И. Сталин, Государственная Дума и тактика социал-демократии, 1906 г., т. 1, с. 207).

Пока государственная власть остаётся в руках эксплуататорского класса – капиталистов (финансовой олигархии), любое изменение во власти будет не уничтожением эксплуатации рабочего класса (трудового народа), а только изменением её формы. В руках какой бы фракции капитала: либеральной или консервативной, не находилась бы государственная власть, она всегда будет выражать общеклассовые интересы капиталистов.

Вернёмся, однако, к собравшимся судиться с властью проигравшим кандидатам от КПРФ на выборах в Государственную Думу.

Простым людям извинительно требовать от государства, чтобы оно следило за тем, чтобы выборы проходили «честно», а не шулерски, чтобы оно стояло на защите интересов трудового народа, а не «жуликов и воров». Лидерам КПРФ, левым общественным деятелям вести такую политику – значит поддерживать самые вредные, самые губительные для дела свободы, для дела освобождения от капиталистического ига обманчивые надежды трудового народа на капиталистов.

Современное российское государство есть государство класса капиталистов. Дело именно в классе, а не в лицах. Добиваться отмены итогов выборов в суде – пустая комедия, ибо никакая смена лиц во власти ничего изменить в бедственном положении трудового народа не в состоянии, пока он не отстранит от власти капиталистов. Для того же, чтобы трудовой народ смог отстранить от власти капиталистов, он, в первую очередь, должен встать на путь классовой борьбы. Самой простой и понятной широким массам трудящихся формой классовой борьбы является, как уже было сказано, экономическая борьба – политическая стачка. Без этого испытанного орудия трудового народа все демократические формы борьбы: протесты, суды, петиции, пикеты, митинги, референдумы будут оставаться пустым звуком, сотрясением воздуха. И капиталисты это вполне понимают и поэтому сознательно переключают экономическую борьбу рабочего класса на юридические и, так называемые, протестные акции. «Не согласны с тем или иным решением власти, – обращайтесь в суд или выходите на прямой разговор с президентом России», – это самое большее, что дозволено нещадно эксплуатируемому рабочему в капиталистической России. Все иные формы проявления недовольства, считаются угрозой государственной безопасности, с вытекающими отсюда последствиями.

Короче говоря, сегодня возникли условия, которые наиболее благоприятны для того, чтобы вывести трудящихся из состояния «овоща», дать им в руки действенное орудие против власти капиталистов – Всероссийскую политическую стачку. Но чтобы это орудие било по основам капитализма – частной собственности на землю и средства производства, необходимо рядом с экономическими требованиями: повысит зарплату, снижать цены, инфляцию, отменить налоги на землю и жильё и т.д., поставить требования политические:

1) Ввести всеобщую обязательность труда по принципу: «кто не работает, тот не ест»!

2) Долой Совет Федерации и Государственную думу РФ! Высшим органов власти должен быть Верховный Совет трудового народа!

3) Долой ипотечное жильё (долговое закабаление трудового народа банками)! Жильё должно предоставляться бесплатно!

4) Долой платную медицину (делать деньги на здоровье простых людей)! Медицина должна быть бесплатной!

5) Долой платное образование (снижать образовательный уровень простого человека, чтобы держать его в невежестве)! Образование должно быть бесплатным!

И так далее.