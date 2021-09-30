За каждого пятого депутата "Единой России" даже не голосовали

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отказались от своих мандатов депутатов Госдумы. На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева были в пятерке лидеров федерального избирательного списка «Единой России».

***

Насчет первых двоих, в общем, понятно было сразу. Герою России Проценко это даже плюс в карму - в здравоохранении остается более-менее приличный специалист, вместо гарантированно никакого депутата, к тому же, видимо, это будущий министр. Насчет госпожи Шмелевой не знаю ничего вообще и не интересно.

Но почему это вообще возможно?

Каждые пять лет мы возмущаемся, что "паровозы" тащат за собой в Думу каких-то невнятных граждан. Власть даже соглашается, что это не очень хорошо. И даже обещает что-то в этом деле изменить. Но потом все повторяется.

Интересно, а почему на это ведется избиратель? Ведь все понимают, что ни Шойгу, ни Лавров в Думу переходить не собираются. Но, как выяснилось, из 5 лидеров списка не пошли в парламент аж четверо. Не многовато ли? Скажем, доктор Проценко точно привел кого-то к урне - ну разве такой хороший человек будет покрывать коррупцию и беспредел власти?

А он и не будет, всместо него в парламенте окажется какой-нибудь чинуша или бизнесмен. Дениса Проценко заменит советник краснодарского губернатора Анатолий Вороновский. Вы знаете советника краснодарского губернатора? Не уверен, что и губернатора без Яндекса назовете...

И всего от мандатов "Единой России" отказались 66 человек! То есть более, чем каждый пятый депутатский мандат партии власти оказался совсем не у того, за кого голосовали!

Это уже даже как-то оскорбительно...

А.Б.