Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

За каждого пятого депутата "Единой России" даже не голосовали

Опубликовано 30.09.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
За каждого пятого депутата "Единой России" даже не голосовали

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отказались от своих мандатов депутатов Госдумы. На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева были в пятерке лидеров федерального избирательного списка «Единой России». 

***

Насчет первых двоих, в общем, понятно было сразу. Герою России Проценко это даже плюс в карму - в здравоохранении остается более-менее приличный специалист, вместо гарантированно никакого депутата, к тому же, видимо, это будущий министр. Насчет госпожи Шмелевой не знаю ничего вообще и не интересно.

Но почему это вообще возможно?

Каждые пять лет мы возмущаемся, что "паровозы" тащат за собой в Думу каких-то невнятных граждан. Власть даже соглашается, что это не очень хорошо. И даже обещает что-то в этом деле изменить. Но потом все повторяется.

Интересно, а почему на это ведется избиратель? Ведь все понимают, что ни Шойгу, ни Лавров в Думу переходить не собираются. Но, как выяснилось, из 5 лидеров списка не пошли в парламент аж четверо. Не многовато ли? Скажем, доктор Проценко точно привел кого-то к урне - ну разве такой хороший человек будет покрывать коррупцию и беспредел власти?

А он и не будет, всместо него в парламенте окажется какой-нибудь чинуша или бизнесмен. Дениса Проценко заменит советник краснодарского губернатора Анатолий Вороновский. Вы знаете советника краснодарского губернатора? Не уверен, что и губернатора без Яндекса назовете...

И всего от мандатов "Единой России" отказались 66 человек! То есть более, чем каждый пятый депутатский мандат партии власти оказался совсем не у того, за кого голосовали!

Это уже даже как-то оскорбительно...

А.Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
2213 написал 30.09.2021 00:26
В сущности,за пропихиванием едроссов в госдуму,на прошедших выборах,тянется столько косяков,что на их "паровозов",уже и внимание мало кто обращает.То,что они выдают "кота за зайца",конечно-паскудство,но,разве не паскудство-фальсифицировать результаты,да еще и "в массовом порядке",или,к примеру,проводить"повальные чистки",которые,устроила правящая верхушка,чтобы ее уродливое детище "прочно заняло думскую площадку"?То есть,эти выборы имеют серьезные шансы войти в российскую историю,как "самые грязные и бесприципные",по крайней мере-на сегодняшний день,поскольку,завтрешний день может быть еще "фантасмагоричнее",хотя,осталось разве что-сгонять избирателей на выборы с помощью росгвардии,и ставить галочку в бюллетене,под ее "бдительным присмотром".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования
Члены электронного избиркома потребовали отменить ...
29.09.2021
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через ...
29.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
За каждого пятого депутата "Единой России" даже не голосовали (1)
Суд или политическая стачка? (0)
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования (0)
Путин продолжит повышать нищенские пенсии (11)
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования (15)
Путин призвал "вытащить людей из трущоб" (8)
"Единая Россия" готова блокировать зарубежные соцсети и IT-компании (6)
Полиция "берет на карандаш" действующих депутатов Госдумы (4)
Ситуация созрела для национальной политической стачки (19)
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Каждый пятый депутатский мандат партии власти оказался совсем не у того, за кого голосовали
Дарья Митина Дарья Митина: А кстати
Дарья Митина Дарья Митина: Вечеринка продолжается!
Дарья Митина Дарья Митина: Астанавитесь!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Молчание и давление: почему Париж и Берлин не поддерживают позицию Киева по Донбассу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss