Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не сегодня-завтра мы окажемся на улице. Ничего?

Опубликовано 30.09.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Не сегодня-завтра мы окажемся на улице. Ничего?

29 сентября в районе 3х часов дня жильцы домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе (бывшие общежития «Моспромстроя») коллективно зашли в городскую прокуратуру.

«Мы пришли просить помощи у городской прокуратуры, в связи с тем, что нас хочет выкинуть из наших домов какая-то непонятная фирма «Пионер Финанс». Эти люди появились внезапно, откуда мы не знаем, нам они документы не предоставляют, действуют они бандитскими методами 90х годов.

Нам отключили горячую воду, нам отключили лифты (в доме 9), у нас разбили один этаж полностью. У нас повредили двери на жилых этажах. У нас чуть не убили людей (вовремя одного сеанса организованных «Пионер Финансом» «ремонтных» работ в доме 7 вспыхнул пожар, чуть не закончившийся гибелью детей. Во время другого сеанса, на этот раз в доме 9, «ремонтник» начал так активно махать кувалдой, что чуть не убил жительницу общежития). Нам не выдают никаких документов.

Мы обращались в Никулинскую прокуратуру, та мер не принимает. Поэтому мы пришли в городскую».

Поддержать мероприятие пришли люди из домов Жигулёвской 4 к. 1 и Жигулёвской 4 к. 2. У них та же проблема - бессовестные жулики из того же «Пионер Финанса» так же пытаются избавится от них.

Изначально заместитель прокурора принял заявление, а на все вопросы о возможности оперативного реагирования в неотложной ситуации деревянным голосом сообщал, что ответ будет через 30 дней. «Не сегодня - завтра мы окажемся на улице! Ничего? Дни идут скоро зима, на улице не хочется оказаться,» - прокомментировали подобный подход жильцы общежития.

Люди начали скандировать: «Мы требуем приема». Вскоре к жильцам вышли более адекватные и вышестоящие представители прокуратуры. Прием был проведен, жильцам было обещано, то городская прокуратура займется работой по их проблеме и оперативно окажет им помощь.

Почти сразу же (29 сентября в районе 8 часов вечера) в дом по Аминьевскому шоссе 9 прибыла делегация Никулинской межрайонной прокуратуры. В общежитии появилась горячая вода, а представитель «Пионер Финанса», в присутствии представителя прокуратуры, обещал, что лифты возобновят движение на следующее утро, 30 сентября.

Напоминаем, по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8 бывшие общежития должны были быть переданы в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Однако в городах с высокими ценами на недвижимость данное правило постоянно нарушается алчными жуликами.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Довольны ли вы итогами выборов в Государственную думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования
Члены электронного избиркома потребовали отменить ...
29.09.2021
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через фальсификацию выборов
Евгений Ступин: Незаконное удержание власти через ...
29.09.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не сегодня-завтра мы окажемся на улице. Ничего? (0)
За каждого пятого депутата "Единой России" даже не голосовали (6)
Суд или политическая стачка? (8)
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования (0)
Путин продолжит повышать нищенские пенсии (14)
Члены электронного избиркома потребовали отменить итоги онлайн-голосования (15)
Путин призвал "вытащить людей из трущоб" (10)
"Единая Россия" готова блокировать зарубежные соцсети и IT-компании (6)
Полиция "берет на карандаш" действующих депутатов Госдумы (4)
Ситуация созрела для национальной политической стачки (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Не сочтите за розжыгание
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Каждый пятый депутатский мандат партии власти оказался совсем не у того, за кого голосовали
Дарья Митина Дарья Митина: А кстати
Дарья Митина Дарья Митина: Вечеринка продолжается!
Дарья Митина Дарья Митина: Астанавитесь!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss