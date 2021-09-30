29 сентября в районе 3х часов дня жильцы домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе (бывшие общежития «Моспромстроя») коллективно зашли в городскую прокуратуру.

«Мы пришли просить помощи у городской прокуратуры, в связи с тем, что нас хочет выкинуть из наших домов какая-то непонятная фирма «Пионер Финанс». Эти люди появились внезапно, откуда мы не знаем, нам они документы не предоставляют, действуют они бандитскими методами 90х годов.

Нам отключили горячую воду, нам отключили лифты (в доме 9), у нас разбили один этаж полностью. У нас повредили двери на жилых этажах. У нас чуть не убили людей (вовремя одного сеанса организованных «Пионер Финансом» «ремонтных» работ в доме 7 вспыхнул пожар, чуть не закончившийся гибелью детей. Во время другого сеанса, на этот раз в доме 9, «ремонтник» начал так активно махать кувалдой, что чуть не убил жительницу общежития). Нам не выдают никаких документов.

Мы обращались в Никулинскую прокуратуру, та мер не принимает. Поэтому мы пришли в городскую».

Поддержать мероприятие пришли люди из домов Жигулёвской 4 к. 1 и Жигулёвской 4 к. 2. У них та же проблема - бессовестные жулики из того же «Пионер Финанса» так же пытаются избавится от них.

Изначально заместитель прокурора принял заявление, а на все вопросы о возможности оперативного реагирования в неотложной ситуации деревянным голосом сообщал, что ответ будет через 30 дней. «Не сегодня - завтра мы окажемся на улице! Ничего? Дни идут скоро зима, на улице не хочется оказаться,» - прокомментировали подобный подход жильцы общежития.

Люди начали скандировать: «Мы требуем приема». Вскоре к жильцам вышли более адекватные и вышестоящие представители прокуратуры. Прием был проведен, жильцам было обещано, то городская прокуратура займется работой по их проблеме и оперативно окажет им помощь.

Почти сразу же (29 сентября в районе 8 часов вечера) в дом по Аминьевскому шоссе 9 прибыла делегация Никулинской межрайонной прокуратуры. В общежитии появилась горячая вода, а представитель «Пионер Финанса», в присутствии представителя прокуратуры, обещал, что лифты возобновят движение на следующее утро, 30 сентября.

Напоминаем, по ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», указу президента РФ от 10 января 1993 года N 8 бывшие общежития должны были быть переданы в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Однако в городах с высокими ценами на недвижимость данное правило постоянно нарушается алчными жуликами.