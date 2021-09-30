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Московский листок

Глава избиркома подала в отставку! Увы не у нас, в Германии

Опубликовано 30.09.2021 в разделе комментариев 0

выборы берлин
Глава избиркома подала в отставку! Увы не у нас, в Германии

В связи с тем, что во время состоявшихся 26 сентября выборов в бундестаг и в местные органы власти на некоторых избирательных участках Берлина были зафиксированы длинные очереди, глава берлинской избирательной комиссии Петра Михаэлис (Petra Michaelis) подала в отставку.

В минувшее воскресенье, в день голосования, на ряде избирательных участков в Берлине возникли проблемы: среди прочего сообщалось о нехватке бюллетеней, длинных очередях и, как результат, о том, что избиратели смогли проголосовать намного позже закрытия участков 18.00, когда уже были известны первые неофициальные результаты. Кто-то вообще не смог отдать свой голос.

Кстати, еще в 2009 году Конституционный суд Германии запретил на выборах проводить электронное голосование, признав его не отвечающим принципам честных и открытых выборов. С тех пор граждане Германии голосуют по старинке - с использованием избирательных урн.



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