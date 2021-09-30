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Московский листок

Полиция "винтит" приличную публику, а воры и бандиты сидят в парламенте

Опубликовано 30.09.2021 в разделе комментариев 2

суд закон
Полиция "винтит" приличную публику, а воры и бандиты сидят в парламенте

В Москве задержали профессора Шанинки Бориса Кагарлицкого

В Москве у дверей Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) задержали доктора политических наук, публициста Бориса Кагарлицкого. Его задержали у дверей Шанинки, где он должен был читать лекцию о Карле Марксе.

"Меня задержала полиция у дверей университета (МВШСЭН), где я должен был прочитать лекцию о Марксе. Везут составлять протокол об административном правонарушении в отд. Аэропорт. Держатся корректно", - сообщил он в твиттере.

Борис Кагарлицкий совсем юношей сидел при Брежневе почти год в Лефортово – потом Леонид Ильич умер, и его выпустили, просто так, без суда, без приговора – мол, иди домой.

Борис Кагарлицкий сидел при Ельцине – за участие в событиях 1993 года, вот нос у него сломан, как раз в процессе дознания случилось, философу Сегалу ребра сломали, депутату Моссовета Кондратову почки отбили, а Кагарлицкому, тогда тоже, кстати, депутату Моссовета, нос «поправили». Потом отпустили, тоже как-то без приговора…

Естественно, при Путине отсидеть ни за что – святое дело. Обещали хороший матрас и приличную камеру. С утра звонил – трубку не берет, наверно, действительно камера приличная, спал еще…

Такая теперь жизнь – полиция «винтит» приличную публику, а воры и бандиты сидят в парламенте.

 

Юриста КПРФ, который готовил иски против онлайн-голосования, арестовали на 10 суток

Юриста московского городского комитета КПРФ Мухамеда Биджева, который готовил иски об отмене результатов электронного голосования на выборах в столице, арестовали на 10 суток.

По словам пресс-секретаря фракции КПРФ в Мосгордуме Никиты Попова, суд признал Биджева виновным в организации несанкционированного мероприятия 20 сентября (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Накануне полиция блокировала Биджева и других юристов КПРФ в приемной первого вице-спикера Госдумы, члена КПРФ Ивана Мельникова. По мнению юристов, задачей силовиков было сорвать подачу исков в суд о непризнании итогов электронного голосования. Крайний срок для подачи исков – 17.00 29 сентября.

Но иск все равно подали, так что арест Биджева – просто месть.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Рецидивист написал 30.09.2021 09:30
Оказывается. Ваш автор Борис Кагарлицкий, доктор, блдь; хрен знает, каких-то там, наук.
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xac написал 30.09.2021 09:26
Сво...чи.
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