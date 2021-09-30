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Московский листок

Минюст включил в реестр иноагентов ОВД-инфо и "Медиазону"

Опубликовано 30.09.2021 в разделе комментариев 1

сми тв газеты
Минюст включил в реестр иноагентов ОВД-инфо и "Медиазону"

Минюст провел самое масштабное расширение реестра СМИ-иноагентов с момента его появления. 29 сентября в него попали проект «ОВД-Инфо», а также юридическое лицо издания «Медиазона» — ООО «ЗП». Кроме того, список пополнили 22 человека, среди которых создатель «Медиазоны» Петр Верзилов, главный редактор издания Сергей Смирнов и 20 сотрудников движения «Голос» (признан Минюстом иноагентом).

По данным Минюста, источниками финансирования "ОВД Инфо" выступают межрегиональная общественная организация Правозащитный центр "Мемориал" (внесена в РФ в реестр иноагентов), Европейская комиссия и Международная федерация за права человека (Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, FIDH).

Напомним, 20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В этом году в список иноагентов также попали «Медуза», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной организацию Project Media, Inc. (США) — юрлицо издания «Проект». После этого издание объявило о своем закрытии, а главный редактор и его заместитель Роман Баданин и Михаил Рубин (внесены в реестр СМИ-иноагентов) покинули Россию. Также сайт «Открытых медиа» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

В конце августа представители СМИ написали открытое обращение к российским властям с требованием отменить закон об иностранных агентах. Спустя несколько недель после этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не дождетесь.

Из любопытного – глава «Эха Москвы» Венедиктов является кавалером ордена Почетного легиона и еще какого-то польского ордена. И ничего, никакой не иноагент, наоборот, электронным голосованием рулит…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Плешивый вареник написал 30.09.2021 09:01
какой-то сюр... иноагенты занимаются выявлением иноагентов...
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