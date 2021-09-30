Инфляция в России резко ускорилась, вновь побит пятилетний рекорд

В сентябре потребительские цены в России в годовом выражении выросли примерно на 7,26% — это максимум с июня 2016 года. Это следует из данных Минэкономразвития.

По сравнению с концом августа годовая инфляция в России на момент 27 сентября ускорилась с 6,7% до 7,26%. С начала сентября инфляция составила 0,49%, с начала года — 5,20%.

Годовая инфляция за 2021 год уже превысила это значение за весь 2020 год (4,9%).

Кроме того, с 21 по 27 сентября потребительские цены в России выросли на 0,29%. Это рекордный показатель с начала июля. Сильнее всего за неделю подорожали помидоры — на 10,1%. Стоимость огурцов за этот период выросла на 4,2%, картофеля — на 1,8%, яблок — на 2%, моркови — на 1,2%, белокочанной капусты и репчатого лука — на 0,5%.

Куриные яйца за неделю подорожали на 3,5%, мясо кур — на 1,1%, говядина, свинина, сосиски и молоко — на 0,6%.

Согласно данным Минэкономразвития, продовольственные товары подорожали на 9,41%, непродовольственные товары — на 7,85%, туристические и прочие услуги — на 4,26%.