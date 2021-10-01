Гигантская важность местных выборов

Российская оппозиция должна смотреть на прошедшие парламентские выборы не в статике, а в развитии. Если ничего не делать после них – это поражение. Но если продолжать действовать – несомненный успех. Тот же Путин с единороссами не приобрел, а потерял; и пик популярности позади. Но тогда надо не останавливаться, а дожимать.

Отсюда следующий этап борьбы очевиден. Это муниципальные и региональные выборы. Они были непростыми для Кремля и раньше, и стоит вспомнить Хабаровск-Иркутск-Владивосток и близкие к этому Шиес-Куштау-Екатеринбург-Москва-Питер – А СЕЙЧАС И ПОДАВНО!

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Вот некоторые левые активисты удивляются, почему российский рабочий класс не столь активен. Якобы не сравнить с царским временем, когда были и обуховская оборона, и восстание ивановских ткачей, и всеобщие петроградские, а то и всероссийские забастовки. А сейчас вроде бы глухо.

Да потому что ситуация исторически другая. На сто восемьдесят градусов другая, и диалектика, однако.

Восемьдесят процентов крестьянского населения во времена царизма обеспечивали спрос в целом и общем; и лишь нехватка централизованной индустриализации сдерживала прогресс. А если учесть, что часть мощностей была завязана на огромный по тем временам военно-промышленный комплекс, так нехватка мирной индустриализации была постоянной. За одну сеялку надо было продать столько-то коров и тому подобное. Вот рабочий класс и мог качать права на таком фоне; и говоря просто, но абсолютно верно. Следовательно, прогресс и определялся очагами цивилизации в виде крупных трудовых коллективов.

Сейчас ровно наоборот. Индустриальные коллективы страдают от нехватки агропромышленного спроса, и коль почти весь народ убежал в город (да и зарубежные конкуренты откусили часть рынка, и китайские не менее западных). И забастовка становится фактически бессмысленной в таких условиях. Ну, директор завода приведет забастком прямо к себе в кабинет, и покажет реальную картину. Рынки – слабые; прибыль – дохлая; и забастовка угробит завод просто-напросто с неизбежной безработицей. И даже если директор с заместителем и бухгалтером будут отдавать часть своего оклада рабочим, не хватит на бутылку водки.

А вот забастовка в сырьевых и подобных отраслях – да пожалуйста! Кто ж против. Хоть с сегодня на завтра. Подумаешь-ка, Сечин с Дерипаской купят на одну яхту меньше. Да только на вещи надо смотреть реально. Рабочие в этом секторе живут неплохо в целом и общем, да с приемлемыми кредитами аффилированных банков. Военно-промышленный комплекс живет также неплохо и, как всегда. И такова суровая действительность.

Следовательно, прогресс заключается в другом. Социалисты должны бороться за структуру СПРОСА в нынешних условиях. И только тогда рабочее движение закрутится с новой силой. Тогда, действительно, любой профсоюз получит возможность стучать кулаком по переговорному столу, а то и угрожать забастовкой. И чтобы не потерять растущий рынок и прибыль, директор вынужден будет крутиться-договариваться. Классовая борьба разгорится; но вот вам и революционное рабочее движение.

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А что такое современный спрос?.. Это цепная реакция появления и размножения агропромышленных МУПов с соответствующей советизацией муниципалитета, и о чем подробнее ниже! Разумеется, не только таковых и базовых, но и обслуживающих от строительства и транспорта до торговли и ЖКХ, и тем более. Говоря образно, но верно, если агропромышленные притоки полноводны – то и индустриальная река шире и глубже. И вот почему надвигающиеся местные выборы важны НЕВООБРАЗИМО!

К сожалению, полно гигантоманствующих любителей старого времени в российском левом движении, прочитавших книжки по истории КПСС начетнически, но не умеющих мыслить диалектически. Оные, видите ли, единственно озабоченны диктатурой рабочего класса; а остальные на улицу прогуляться вышли.

Но в случае появления тысяч МУП с советизацией муниципалитета и вплоть до советской республики – пожалуйста, вот вам и побеждающий рабочий класс! Это и агропромышленный МУП с подрядными кооперативами и субподрядными индивидуальными предпринимателями, и отсюда с множеством ТОС; водоканал; многочисленные транспортные колонны; инженерные сети; деревенское и городское строительство с комфортабельными дворами, газоуловителями и шумопоглощением; дорожно-ремонтные предприятия; современное ЖКХ; работы по промышленно-жилищному альпинизму и системам безопасности; лифтовое и логистическое хозяйство; переработка отходов с современными стандартами экологии и многое чего еще – и все это высокопрофессиональный рабочий класс! Ничем не хуже токаря или слесаря крупного завода, а то и лучше. И если спрос тысяч МУП вкупе с кооперативами поднимет на ноги предложение федерального рабочего класса – это и будет современной и мощной диктатурой пролетариата!

Все назрело и перезрело в сказанном отношении. Кооперативы и мелкий бизнес по своей сути мобильнее и эффективнее единороссовских «заошек». Те же пустующие земли и соответствующие ресурсы-промыслы будут осваиваться. А советские выборы вплоть до трудовых коллективов, и особенно в МУПах, запустят крепкую связь с окружающей деревней и самими кооперативами. Весь агропром зашевелится.

Еще раз, МУПы с проводкой сетей, строительством, дорогами, отоплением и будут инфраструктурой многочисленных кооперативов. А инфраструктурой самих МУП, разумеется, должна быть муниципальная Советская власть. Классика прогресса, от которой и до всей советской республики, и до всей советской федерации рукой подать. Поэтому вопрос уже в следующем – как переманить на свою сторону местных педагогов, медработников, работников культуры и силовиков в процессе подготовки к выборам. Если и бюджетников перетащить на свою сторону – с рабочими и крестьянами уже все ясно – то единороссам полный карачун.

Возьмем местного силовика для краткости, но будем понимать под ним и остальных бюджетников. Коль его уговорим, то и остальных. Больное место единороссовской политики – семейный бюджет. Кстати, хотя автор этих строк и прошелся по сырьевым рабочим, но отнюдь не все так плохо. Оные рабочие успокоились в тучные нулевые, наделали ребятишек, те выросли к нынешнему времени в целом и общем, и упс … а где двадцать миллионов высокотехнологичных рабочих мест, гражданин Путин?.. Риторический вопрос. А что может быть важнее для родителя, чем судьба ребенка. Поэтому и сырьевой рабочий хоть и не будет бастовать из-за боязни потерять имеющееся – но вот прогрессивную альтернативу, и с рабочими местами для детей, поддержит хоть взносами, хоть голосами! Обязательно.

Но все же о семейном бюджете вроде бы приближенного властью, но местного силовика с женой-педагогом (сестрой-медработником, родителями-пенсионерами и так далее). Единороссовской МРОТ – хрень. В Прибалтике оный выше, чем в России. И даже если силовик имеет оклад туда-сюда (хотя и это далеко не факт), придется закрывать бреши и в собственной семье по плохим доходам жены; и помогать одинокой сестре; и родителям с нищенской пенсией. На поездку на Мальдивы не очень-то и остается. Да чего там Мальдивы, на нормальный коньяк по субботам уже подумаешь. Далее, детские пособия, стипендии, пособия по безработице – чушь. Об этом даже и говорить не охота. Далее, работа для подросшего сына или дочери, и что уже говорилось – мрак! Удалось протолкнуть на сырьевое-банковское или чиновное место – а это весьма и весьма непросто, и конкурентов даже с генеральскими погонами полным-полно – слава богу. Но если не удалось, будет тухнуть менеджером по продаже всякой дребедени.

Но более того! Инфляция прет и прет, - сделайте простейшее упражнение, вспомните, сколько стоил килограмм говядины или подсолнечное масло один-два месяца назад, и сколько сейчас, - и до очередной девальвации рукой подать. Потребительские кредиты и микрозаймы зашкаливают, и даже лучше не связываться, а то последние штаны снимут.

Ну и кто вам сказал, что рядовой и местный силовик, - а что уж говорить о педагогах и таковых, - так уж верен режиму?!.. Возможно, в столицах отдельная история – а вот по всей России-матушке пока все служат, и он служит. Он не видит альтернативу просто-напросто, поэтому и плывет по течению. Но если альтернатива появится, и народ начнет волноваться от жены и сына до сестры и брата с родителями – и он начнет смелеть. Это совершенно другой разговор, если семейный бюджет приподнимется в случае деятельности оппозиции!

То есть, ну и что, если ты участковый или даже оперативник. Вот тебе, земляк, рабочее место сыну в богатом советском МУП или кооперативе. Или вот тебе бюджетную надбавку от местной Советской власти, а то и постоянную индексацию. Но, разумеется, такую власть надо создать в процессе надвигающихся выборов и, хотя бы не мешать справедливому подсчету голосов. Ну и, нахрена ему сдались вечно ворующие единороссы?!.. Да пошли они лесом, и с конфискацией в пользу народа, и что большие деньги в семейный бюджет тем более. И теперь, стоит надеяться, понятна гигантская важность именно местных выборов.

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Не было развитой районной собственности с трудовым самоуправлением в прошлом Советском Союзе. Кстати, отсюда и кооперативное движение с индивидуальным предпринимательством было под постоянным налоговым и ценовым прессингом. Вот не было собственности, близкой к нуждам народа; а сверхцентрализация и гигантомания не могли уловить всю динамику социального роста. Отсюда и исчерпание первой модели.

Но если построить второй и современный Советский Союз, - а так все и развивается в природе и обществе, - прогресс не заставит себя долго ждать. Да даже сама борьба заставит. Если какой-либо самый первый регион скинет единороссовское иго - то выживет только в том случае, если превратится в советскую республику. Иначе никак. Отсюда прогресс перекинется и на другие регионы.

Поэтому многим левым активистам хватит витать в эмпиреях. Хватит заниматься маниловщиной. Что, мол, как двину речугу на всю Россию-матушку, как создам супер-сайт или канал в трубе; все прозреют и внесут на руках в государственные палаты. Чушь! На все хорошее против всего плохого всем похрен. Надо сделать что-то реальное в своем родном муниципалитете – и только тогда будут слушать. И то в пол-уха для начала, но все же.

Россия будет освобождаться не сверху – а снизу. Автор не согласен в этом смысле с В. Соловьем и подобными ни в коем случае. Конечно, удобно, если кто-то «наверху» сделает все за тебя и приведет на готовенькое; но увы, придется самому «снизу», и только самому. И местные выборы с программой советизации муниципалитетов и далее по списку насчет МУП и кооперативов - как нельзя кстати.

Да что доказывать очевидное. Путин с Патрушевым уже не спят, и новости о подачках силовикам пошли чередом; да и фактическое уничтожение МУП и ФГУП планируется думскими законами. Где болевая точка, там и дополнительная защита. А вот многие «левые» застряли в вечном позерстве. Ну, как же, вот поболтать о «важных» федеральных выборах – это «модно». Да с бутылочкой пива, да с любимыми «звездами» типа Шевченко или Бондаренко, и бла-бла-бла. А вот местные выборы – не тусовка, понимаешь.

Ан нет! Все ровно наоборот! Федеральные выборы – это только общий фон! Это оппозиционная фракция с широкой трибуной в самом лучшем случае. А вот местные выборы – ЭТО ШАНС РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ! И далее по цепочке вверх! Если появятся хотя бы один-два советских муниципалитета - затем хотя бы один СОВЕТСКИЙ субъект федерации с горячей поддержкой всех трудящихся – единороссы посыплются к чертовой матери, да в условиях углубляющегося кризиса. Поэтому и надо не останавливаться – а дожимать!