Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В Москве задержали профессора Шанинки Бориса Кагарлицкого https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Юриста КПРФ, который готовил иски против онлайн-голосования, арестовали на 10 суток
3 Фракция КПРФ ушла с заседания Мосгордумы. Депутаты потребовали освободить задержанных участников акций протеста и отменить итоги выборов
4 В МВД назвали количество мигрантов в России
5 Инфляция в России резко ускорилась, вновь побит пятилетний рекорд https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Чиновники разрешили самим себе не отчитываться о покупке роскоши
7 Правительство предложило обязать молодых спортсменов платить спортшколам при переходе в зарубежные клубы
8 Минюст включил в реестр иноагентов «ОВД-инфо» и «Медиазону» https://forum-msk.org/material/news/1...
9 На Ракову возбудили дело о мошенничестве
10 Глава избиркома подала в отставку! Увы не у нас, в Германии https://forum-msk.org/material/news/1...
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