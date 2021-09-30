Чиновники разрешили самим себе не отчитываться о покупке роскоши Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 В Москве задержали профессора Шанинки Бориса Кагарлицкого https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Юриста КПРФ, который готовил иски против онлайн-голосования, арестовали на 10 суток 3 Фракция КПРФ ушла с заседания Мосгордумы. Депутаты потребовали освободить задержанных участников акций протеста и отменить итоги выборов 4 В МВД назвали количество мигрантов в России 5 Инфляция в России резко ускорилась, вновь побит пятилетний рекорд https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Чиновники разрешили самим себе не отчитываться о покупке роскоши 7 Правительство предложило обязать молодых спортсменов платить спортшколам при переходе в зарубежные клубы 8 Минюст включил в реестр иноагентов «ОВД-инфо» и «Медиазону» https://forum-msk.org/material/news/1... 9 На Ракову возбудили дело о мошенничестве 10 Глава избиркома подала в отставку! Увы не у нас, в Германии https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться