Почему в символике республиканской России присутствуют символы монархической власти?

Современный герб России утверждён указом Ельцина Б.Н. от 30 ноября 1993 года № 2050. На тот момент Ельцин Б.Н. был частным лицом. Конституция РФ 1993 г. вступила в силу только 25 декабря 1993 г.

В соответствии с действовавшей на тот момент Конституцией РСФСР после указа № 1400 от 21 сентября 1993 г., который предписывал съезду народных депутатов и Верховному совету РСФСР прекратить свою деятельность, Ельцин Б.Н. был отрешен от должности президента России:

"Статья 121-6.

Полномочия Президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно."

Гражданин Ельцин Б.Н. не имел на тот момент полномочий утверждать государственный герб Российской Федерации, не говоря о том, что население России не принимало участия в утверждении герба РФ.

25 декабря 2000 г. это изображение было утверждено Федеральным собранием РФ в качестве государственного герба Российской Федерации федеральным законом "О Государственном гербе Российской Федерации".

На государственном гербе РФ имеются символы монархической власти: корона, держава и скипетр.

В Конституции РФ 1993 г. записано: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления."

Использование этого изображения в качестве государственного герба Российской Федерации противоречит Конституции РФ и является незаконным.

Президент РФ Путин В.В., который являлся на тот момент гарантом Конституции РФ, был обязан наложить вето на этот закон.

Спустя некоторое время монархическая символика появилась на эмблемах силовых ведомств РФ.

В соответствии с Конституцией РФ: "Носителем суверенитета (верховной власти, - прим. авт.) и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

...Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону."

Поэтому у народа России есть законный вопрос к президенту РФ и его генералам: почему в нарушение Конституции РФ в государственной символике и символике государственных ведомств используются шапка Мономаха, которой венчались на царство русские цари, включая Петра I, короны Петра Великого, Большая императорская корона, которой короновались российские монархи от Екатерины II до Николая II, царские держава и скипетр, а также имперский орел?

У народа России имеются серьезные основания подозревать, что вы таким образом готовите государственный переворот с целью установления в России монархической формы правления.

Так как господин президент и его генералы плохо учились в школе и являются политически малограмотными людьми, необходимо довести до их сведения следующее.

Восстановление монархии в России невозможно: российская царская династия не существует, попытка установить другую царскую династию в России неизбежно приведет к гражданской войне среди атомных реакторов и термоядерных ракет и закончится уничтожением России и, возможно, всего человечества.

Один школьный двоечник под видом "фюрера немецкого народа" попытался стать монархом и чуть не уничтожил свою страну и все человечество. Остановитесь на краю пропасти, господа школьные двоечники и троечники в погонах!